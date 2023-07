Quatre ports de l’Est-du-Québec engagés à devenir plus vert

Les quatre ports de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie obtiennent, pour la première fois, une certification environnementale. Il s'agit de la certification Alliance verte, un programme volontaire de certification environnementale de l'industrie maritime nord-américaine.

Selon la directrice générale de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Anne Dupéré, cette initiative volontaire engage les ports dans un processus d'amélioration en continu sur des enjeux comme la qualité de l'air, de l'eau et des sols et dans ses relations avec les communautés dans lesquelles la société s'inscrit.

La présidente-directrice générale de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Anne Dupéré. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Pour elle, cette certification allait de soi dans un contexte social où la protection de l’environnement et la décarbonation deviennent prioritaires.

Quand on a de nouveaux clients, ils nous demandent: est-ce que vous êtes certifié Alliance verte? Est-ce que vous respectez les normes environnementales? , explique Anne Dupéré.

On trouvait ça important que la Société vérifie quelle était son empreinte environnementale. [...] S'assurer aussi que tout est suivi, qu'on a des procédures qui sont mises en place , ajoute-t-elle.

Une certification verte pour les ports de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ÉMISSION ICI PREMIÈRE • D'Est en Est Une certification verte pour les ports de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Contenu audio de 12 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 12 minutes

L’Alliance verte fournit un cahier de charges pour chaque niveau que ses 460 membres d’Amérique du Nord s’engagent à atteindre année après année. C'est une auto-évaluation nos pratiques , affirme Mme Dupéré.

Les ports sont évalués sur des indicateurs comme la réduction des gaz à effets de serre, la prévention des déversements pétroliers, le bruit sous-marin et les relations avec la communauté.

On est membre seulement depuis 2022. Ça nous a pris un an pour s’assurer qu’on respecte tous les critères du niveau 1 , explique la directrice générale.

La performance est évaluée sur une échelle de 1 à 5 par un inspecteur indépendant engagé par l’Alliance verte.

Échelle de performance environnementale de l’Alliance verte Niveau 1 : suivi réglementaire

Niveau 2 : meilleures pratiques

Niveau 3 : systèmes de gestion intégrés et impacts quantifiés

Niveau 4 : technologies de pointe et/ou cibles de réduction

Niveau 5 : excellence et leadership

L'an prochain, nous, on vise le niveau deux. [...] Pour passer à de meilleures pratiques, il va falloir impliquer tous nos usagers, s'assurer qu’ils respectent eux aussi l’ensemble des règles , souligne-t-elle.

L’Alliance verte est le principal programme de certification environnementale pour l’industrie maritime nord-américaine.

Avec les informations de Bruno Lelièvre