De l’aide bien accueillie par l’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles

Les mesures ont été présentées par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), Maïté Blanchette Vézina.

D’abord, les entreprises qui ne pourront réaliser les travaux de reboisement dans les délais prévus ne subiront pas de pénalité.

Quand on signe des devis avec le gouvernement, il y a des délais à respecter. Si on ne respecte pas les délais de réalisation, il y a des pénalités qui sont rattachées et là on a réussi avec le ministère à s'entendre qu'il n'y aurait pas de pénalité imposée à ces contrats-là s'ils se sont signés avant le 28 juin , a expliqué en entrevue Fabien Simard, directeur général de l’ AETSQ .

Cette mesure fait partie d’un ensemble de demandes présentées par divers représentants de l’industrie forestière au sein de la cellule de crise qui a été mise sur pied récemment.

La crainte des pénalités avait d'ailleurs été exprimée par Stéphane Gagné, qui est le directeur général de la Coopérative forestière de Girardville, mais aussi président de la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF).

Une avance de fonds

Le MRNF accorde également une avance de fonds de 25 % sur les contrats octroyés afin de permettre aux entrepreneurs de rembourser les pertes financières causées par les incendies.

C'est un pas dans la bonne direction, c'est un départ honnête pour redémarrer la saison. Est-ce que c'est suffisant? Non. Il faut comprendre que dans les mesures annoncées aujourd'hui, c'est une partie de la filière forestière qui va être aidée. Il n'y a pas de mesure pour les entrepreneurs de récolte, il n'y a pas de mesures pour les entrepreneurs de transport ou de construction de chemins , a énuméré Fabien Simard au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le communiqué du MRNF précise également qu’il n’amputera pas la valeur des contrats répartis à plusieurs fournisseurs lorsque les travaux n'auront pas pu être réalisés en raison des contraintes associées aux feux.

Les retards dans la saison de reboisement ont aussi été très sentis dans les pépinières. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Une autre rencontre de la cellule de crise aura lieu plus tard cette semaine.

Il reste le plus important à régler, ça va être la prochaine chose dans la cellule de crise, la prochaine mesure administrative, soit les dépenses qui ont été encourues par les entreprises pendant les quatre à cinq semaines d'interruption des opérations , a-t-il poursuivi.

Rappelons que des restrictions pour les travaux en forêt, allant jusqu'à 24 heures par jour, ont été en vigueur pour des périodes prolongées dans les secteurs de coupe. Les entreprises ne pouvaient donc être présentes sur le terrain, que ce soit pour récolter des arbres ou pour en planter de nouveaux.

L'assurance-emploi

Les discussions porteront également sur des façons de soutenir directement les travailleurs, notamment par des ajustements au régime d’assurance-emploi pour ceux qui n’auraient pas accumulé assez d’heures.

Dans la cellule de crise, on est en discussion avec le fédéral et le provincial pour trouver des mesures pour les travailleurs. Là, il est trop tôt parce que c'est quand même un dossier complexe et au fédéral, il n'y a pas que le Québec, il y a 10 provinces, des territoires, donc c'est un peu plus complexe. Mais on y travaille présentement pour trouver des solutions au niveau du travailleur , a conclu Fabien Simard.

Un appui de Richard Martel

Par ailleurs, le député fédéral de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, a dit soutenir les entrepreneurs forestiers. Il énumère, parmi ses revendications, l’instauration d’un programme de soutien pour venir en aide aux PME forestières, aux travailleurs et aux entrepreneurs touchés par les feux de forêt.

Nos travailleurs et nos entrepreneurs forestiers ont besoin de se sentir soutenus et c’est ce que je fais aujourd’hui. Je leur dis que le Parti conservateur du Canada appuie l’industrie forestière et ses revendications , a fait savoir le député par voie de communiqué.