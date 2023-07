L’équipe du film Le temps d’un été était de retour à Sainte-Luce

Louise Archambault se souvient, lors de la création du film, que le choix de Sainte-Luce a été une révélation.

Quand j’ai vu cette église avec le cimetière, à flanc de fleuve, avec son presbytère, avec le restaurant à côté, la plage de Sainte-Luce aussi, il y a quelque chose de tellement beau , se remémore-t-elle.

C’était naturel pour Louise Archambault de revenir présenter le film au cœur de la communauté qui l’avait accueillie un an plus tôt. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

« Ce village-là, c’est un personnage en soi dans le film. Il est vivant, il est vibrant. » — Une citation de Louise Archambault, réalisatrice du film Le temps d'un été

Quelques scènes ont été tournées également à Métis-sur-Mer.

La réalisatrice ajoute qu’elle avait envie de faire participer les habitants de la région. Et les gens de la communauté ont sauté à pieds joints dans cette proposition-là , complète-t-elle.

C’est le cas de Kathia Denis, enseignante au Cégep de Rimouski, qui goûtait pour la première fois à une expérience de tournage de cinéma.

En plus de l’expérience inédite, l’habitante de Sainte-Luce y voit une belle occasion de faire découvrir sa région aux spectateurs. Je suis deux fois plus heureuse de faire partie de ce film parce que c’est une belle histoire à partager et aussi une belle image pour Sainte-Luce , confie-t-elle.

Faire découvrir Sainte-Luce en images

Pour la mairesse de Sainte-Luce, Micheline Barriault, voir revenir l’équipe de tournage pour la présentation du film est une forme de reconnaissance. Le projet avait sollicité l’aide de la municipalité lors des deux semaines de tournage l’été dernier.

Les travaux publics ont travaillé pour faire différents aménagements pour permettre le tournage, sur l’éclairage public notamment, et puis le service incendie qui a participé pour mettre le feu dans une scène du film , énumère l'élue.

Micheline Barriault espère que le projet cinématographique participera à garnir le volet touristique de la municipalité, même si la localité a été rebaptisée Sainte Blandine-sur-Mer dans le film.

« On souhaite que les spectateurs du film décident de venir voir où sont ces beaux paysages. » — Une citation de Micheline Barriault, mairesse de Sainte-Luce

Jean-François Foley, propriétaire du Bistro des Ancrés, à Sainte-Luce, y voit, lui aussi, une bonne opportunité pour la municipalité. Et notamment pour son restaurant qui a servi de décor dans Le Temps d’un été.

L'équipe du film était réunie au Bistro Les Ancrés à Sainte-Luce. Le restaurant de Jean-François Foley a servi de décor pour le tournage du film. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Le restaurateur table sur la popularité du film estival pour faire mieux connaître son établissement. J’ai gardé le maximum que je pouvais du décor du film. Quand le monde va venir au restaurant, ils retrouveront les nappes, les lampes… Pour que le monde puisse en profiter , détaille-t-il.

Le Bas-Saint-Laurent : une place de choix pour raconter des histoires

Le temps d'un été raconte l'histoire de Marc, incarné par Patrice Robitaille, un prêtre, aumônier de rue, qui vient d'hériter d’une maison dans le Bas-du-Fleuve. Sur un coup de tête, il décide d'y emmener une douzaine de sans-abri. Une histoire que la scénariste et autrice, Marie Vien, a choisi de camper au Bas-Saint-Laurent.

Tous mes personnages viennent toujours du Bas Saint Laurent , confirme celle qui a écrit, en autres, 14 jours 12 nuits et La passion d'Augustine. Notre fleuve est notre joyau au Québec, c’est une richesse incroyable, c’est une beauté qu’on ne retrouve pas ailleurs dans le monde , ajoute-t-elle.

Marie Vien, scénariste du film « Le temps d'un été », choisit souvent le Bas-Saint-Laurent comme décor dans ses histoires. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Le film Le temps d'un été était présenté mardi, en avant-première, au cinéma Lido de Rimouski. Sa sortie officielle est prévu le 14 juillet au Québec.

