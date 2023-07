Angela Cassie devient la directrice des opérations à Voyage Manitoba

On veut que Winnipeg et le Manitoba soient perçus comme un lieu d’accueil des grandes conférences internationales. Nous avons récemment accueilli une conférence sur le tourisme autochtone. Il y a une valeur ajoutée d’amener ces conférences ici. Évidemment, il y a aussi des retombées économiques , a-t-elle affirmé, dans une entrevue accordée à Radio-Canada.

Angela Cassie dit devoir mener deux combats. Les enjeux d'obtention de visa sont à Montréal, ou Toronto. Ici on ajoute le fait qu’on n’a pas beaucoup de vols directs internationaux.

Son rôle consistera aussi à valoriser le tourisme francophone au Manitoba, notamment à travers l’obtention de financements.

On travaille de très près avec le gouvernement. Le tourisme en français est prioritaire. Les musées sont un point d'attrait pour les visiteurs , explique Angela Cassie.

Pour assurer la qualité des prestations touristiques, la nouvelle directrice des opérations à Voyage Manitoba souligne l’importance d’avoir du personnel bilingue formé.

On veut que les finissants voient le tourisme au Manitoba comme un domaine où il y a des carrières , ajoute-t-elle.

Retour au Manitoba

Angela Cassie a quitté ses fonctions au musée de la capitale nationale en juin dernier, après un mandat mouvementé.

Cheville ouvrière du premier plan stratégique du MBAC , intitulé Transformer ensemble , elle, a dû, avec le conseil d’administration, faire face à plusieurs critiques, dont celles de l’ancien directeur général de l’établissement, Marc Mayer, après le licenciement de quatre employés clés, le 17 novembre 2022.

Lorsqu'elle a pris ce poste, en juillet 2022, Mme Cassie se réjouissait à l’idée de renforcer les progrès accomplis et d’évoluer vers un avenir où l’art a le pouvoir de construire des ponts, d’approfondir les liens et de faire avancer une société plus équitable .

Parfaitement bilingue, elle a auparavant exercé des fonctions de plus en plus importantes au Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP), à Winnipeg, durant 10 ans. Avant son départ, en 2019, elle occupait le poste de vice-présidente principale, programmes, expositions et affaires publiques du MCDP .

Avec les informations de Simon Deschamps et Godlove Kamwa