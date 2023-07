Un plan pour aider les entreprises sylvicoles touchées par les feux

Parmi elles, une avance de 25 % de la valeur de chaque contrat en vigueur pour les travaux de régénération artificielle sera octroyée aux entreprises concernées.

Les pénalités ne seront pas non plus appliquées pour les entreprises sylvicoles ne parvenant pas à terminer leurs travaux dans les délais prévus en raison des feux de forêt.

Le directeur général de l’entreprise amossoise Plantations d’arbres M.M., Alexis Durand-Saddier, se réjouit de ces nouvelles mesures, mais souligne qu'elles ne suffiront pas à effacer toutes les pertes encourues durant le mois de juin.

C’est sûr que c’est positif. Il y a deux mesures qui sont un peu plus sur le long terme, dont le fait que toutes les pénalités associées au contrat si on ne respecte pas les échéances. Ce n’est pas de notre faute, la situation actuelle, alors tant qu’à moi, ça allait un peu de soi. La troisième mesure, le 25 % qu’on peut demander en avance, c’est sûr que ça nous apporte des liquidités. Par contre, ça ne pallie pas nécessairement à toutes les dépenses qui ont été engendrées par cette situation et aux pertes de revenus qui vont venir avec le temps , mentionne-t-il.

Beaucoup de dépenses

M. Durand-Saddier indique les entreprises sylvicoles profitent souvent de l’hiver pour investir dans leurs équipements et que les contrats du début de l’été servent généralement à payer pour ces dépenses.

C’est beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépenses pendant l’hiver, alors on arrive au printemps, on est assez limite, on a hâte que les contrats commencent et que l’argent commence à rentrer pour être capables de rembourser toutes ces dépenses. Cette année, on est partis, on a fait deux semaines et on a été arrêtés, alors c’est sûr que ce n’était pas suffisant pour pallier à toutes ces dépenses qu’on a encourues durant l’hiver , fait-il remarquer.

Celui dont l’entreprise plante près de 10 millions d’arbres chaque année soutient que de l’incertitude demeure quant aux opérations pour le reste de l’été.