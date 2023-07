De grands changements à venir à la piscine de l’Expo

La Ville de Trois-Rivières vient de rendre publics les plans de réfection de la piscine de l’Expo. L’immense bassin sera fortement réduit pour former trois petits bassins, des jeux d'eau, une pataugeoire, des aires de repos et une surface de sable pour du volley-ball ou autres jeux.

Trois-Rivières prévoit investir un peu plus de 46 millions de dollars pour revoir son offre de piscine. Un investissement conditionnel au vote des élus du conseil municipal. Il s'agit cependant d'une recommandation des employés municipaux.

La grande piscine de l'Expo disparaîtra pour faire place à plusieurs plans d'eau, à Trois-Rivières. Photo : Ville de Trois-Rivières

L’immense bassin sera segmenté en six zones. On y retrouvera des jeux d’eau pouvant accueillir 136 baigneurs à la fois, une pataugeoire peu profonde, un bassin comptant cinq corridors de nage d’une longueur de 25 mètres et un plus grand bassin pouvant rafraîchir jusqu’à 420 personnes.

Le site de la piscine de l'Expo, à Trois-Rivières, sera complètement revu. Photo : Ville de Trois-Rivières

Le reste de l'actuelle piscine de l'Expo deviendra des aires de repos et de repas ainsi qu'une surface de sable pour disputer des matchs de volleyball.

Un projet de 13 M$ prévoit la réfection du pavillon d’accueil et une descente afin de rendre les bassins accessibles aux gens à mobilité réduite.

Investissement dans d'autres infrastructures aquatiques

À l’Ïle St-Quentin, la Ville de Trois-Rivières prévoit investir 1,2 M$ pour une nouvelle piscine et 5,3 M$ pour son pavillon des baigneurs.

Maquette du futur pavillon des baigneurs à l'île Saint-Quentin Photo : Ville de Trois-Rivières

On y retrouvera des vestiaires familiaux et non genrés, sans nudité où tous iront se changer dans des cubicules individuels.

Maquette du futur pavillon et de la piscine à l'île Saint-Quentin Photo : Ville de Trois-Rivières

La piscine du Cégep de Trois-Rivières sera aussi rénovée. Une enveloppe de 7,1 M$ sur 10 ans devrait lui être réservée. De plus, 20 M$ à 30 M$ additionnels serviront à construire deux bassins et un pavillon des baigneurs au Parc Martin-Bergeron.

Plus de détails à venir