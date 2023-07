Les nuages planent sur la crevette, malgré un accord sur le prix

Pêcheur professionnel depuis plus de 50 ans, Pierre-Marc Dufresne ne sait plus ce qu’il adviendra de son industrie. La pêche est de moins en moins rentable et cette année est la pire de toutes.

À la fin mai, le crevettier se préparait pour son quatrième voyage de la saison. Il estimait avoir perdu de l’argent avec les deux premières sorties, n’en a pas fait beaucoup avec la troisième.

Début juillet, les pêcheurs partiront finalement en mer avec un prix légèrement différent de celui du début d'une saison qui s’annonce particulièrement laborieuse pour l’ensemble de l’industrie.

Le directeur de l’Office des pêcheurs de crevettes du Québec, Patrice Élément, qualifie ce début de saison de spectaculairement catastrophique .

Bien sûr, les coûts augmentent. Le prix du carburant est plus bas que l’an dernier, mais la hausse des frais d’intérêts et l’inflation n’épargnent personne.

Toutefois la préoccupation est ailleurs.

Pour la première fois depuis 2019, des crevettiers ont entamé la saison en avril, mais cette fois, c'est la crevette qui n'était pas au rendez-vous. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Les taux de capture dans les zones de pêche les plus fréquentées, Sept-Îles et Anticosti, sont à 50 % de ce qu’ils étaient l’an dernier. Les taux de capture sont tellement faibles qu'en réalité, ça nous coûte plus cher en diesel par livre de pêcher que ce que ça nous coûtait l'an passé , illustre M. Élément.

Même si les crevettiers partent pour des voyages plus longs, ils reviennent avec des cargaisons moindres. En six, sept jours de pêche, les pêcheurs reviennent avec des voyages de 20 000, 22 000, 25 000 livres en moyenne , rapporte Patrice Élément. C’était, dit-il, 38 000 en quatre ou cinq jours l’an dernier. Selon lui, à ce rythme, les pêcheurs ne pourront même pas pêcher l’ensemble de leurs quotas.

Les taux de capture sont plus élevés dans les deux autres zones de pêche du golfe, soit l’estuaire et l’esquiman, mais les deux zones produisent moins de 10 % de l’ensemble des captures des crevettiers du Québec.

En plus d’être moins abondante, la crevette est plus petite, donc rapporte moins. C’est pourquoi les transformateurs ont modifié leur offre de début de saison.

Le prix de la grosse crevette diminue de 2 ¢, mais les propriétaires d’usine ont divisé la troisième catégorie en deux.

Prix à compter du 1er juillet : Catégorie I : 1,58 $/lb Catégorie II : 1,38 $/lb Catégorie III supérieure (341-400/kg) : 1,28 $/lb Catégorie III inférieure (401-450/kg) : 1,22 $/lb Comparativement à 1,60 $/lb, à 1,38 $/lb la livre et la petite à 1,22 $/lb du 1er avril au 30 juin.

La bonification est modeste, mais viendra accommoder les pêcheurs qui recevront plus pour la petite crevette.

Des usines sans ressources

Malgré tout, selon le directeur de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche, Jean-Paul Gagné, cette entente ne règle en rien le problème de fond. Le prix actuellement, c’est secondaire , commente le porte-parole des transformateurs.

C’est en fait, l’ensemble de l’industrie qui risque de se déconstruire. Le manque de volume a des conséquences importantes dans les usines qui tournent au ralenti.

L'usine de crevettes de L'Anse-au-Griffon a été la seule rentable en 2021 parmi les trois usines de transformation du golfe. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Les quantités débarquées sont parfois insuffisantes pour offrir un nombre d’heures minimales aux travailleurs ou des semaines complètes de travail. C'est compliqué pour tout le monde , avoue M. Gagné.

La gestion et la rétention de la main-d’œuvre sont aussi des soucis pour les pêcheurs. Les hommes de pont sont payés au pourcentage, rappelle le directeur de l’Office. Donc leurs revenus sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Ça devient de moins en moins intéressant pour un gars de partir un été au complet en mer pour les salaires qu'on peut leur offrir.

Le crevettier Pierre-Marc Dufresne raconte d’ailleurs que ces deux hommes de ponts ont décidé de quitter le navire dès le printemps pour d’autres cieux que ceux de la pêche.

L’état de la biomasse pourrait aussi amener l'imposition de mesures extrêmes. Personne ne s’en cache.

L’ombre du moratoire

Les propriétaires d’usines, tout le monde, indique M. Gagné, ont besoin de savoir si la situation est temporaire ou non. Les dispositions qui seront prises dépendent de ça. On est inquiets. , commente celui qui a débuté sa carrière au même moment que l’imposition du moratoire sur la morue.

Un constat que partage amplement Patrice Élément. On ne va pas jouer à l’autruche, ce qu’on voit cette année est extrêmement inquiétant.

Environ 450 emplois sont directement liés à la pêche à la crevette dans le secteur de Rivière-au-Renard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Patrice Élément note que l’imposition d’un moratoire ou un déclin rapide de la biomasse, même temporaire, auront de lourdes conséquences pour Rivière-au-Renard et les villages alentour en raison de la concentration des opérations. Si on inclut les emplois dans les deux usines de transformation, les capitaines et hommes de pont qui sont en mer, les emplois dans le parc industriel qui dépendent directement de la crevette, on est autour de 450 jobs dans une communauté d’environ 4000 personnes. C’est très significatif.

Le crevettier Pierre-Marc Dufresne le sait plus que tout autre. Ses deux fils, un à la comptabilité, l’autre à la pêche, font partie de sa petite entreprise de pêche familiale.

M. Dufresne est devenu, comme bien d’autres, pêcheur de crevette au début des années 1990, après le moratoire de la pêche au poisson de fond. La crevette a été sa bouée de sauvetage. C’est maintenant la bouée qui vacille.

Un comité de travail a été créé par Québec afin de réfléchir à l’avenir de l’industrie. Le comité réunit des pêcheurs, des industriels et des gens du ministère des Pêcheries. Des scientifiques de Pêches et Océans ont aussi été invités à se joindre à la réflexion.