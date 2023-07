Certains conducteurs de véhicules électriques affirment que le nombre de bornes de recharge est insuffisant dans le Nord de l'Ontario, compte tenu des distances à parcourir. De plus, celles qui sont disponibles tombent souvent en panne et il faut parfois jusqu'à deux mois avant qu'elles soient réparées.

Rouler en véhicule électrique sur la route 17 entre Terrace Bay et Sault-Ste-Marie n'était pas simple le mois dernier : trois bornes de recharge étaient hors service. Sur 500 km de route, seules des bornes Tesla fonctionnaient.

La plupart des bornes de recharge dans le Nord de l’Ontario sont des bornes Tesla qui, pour l’instant, ne permettent de recharger que des véhicules électriques Tesla.

Les autres bornes, qui utilisent les prises CHAdeMO ou CCS , sont moins fiables et plus difficiles à réparer.

En plus des pannes, le réseau de recharge lui-même n'est pas totalement fiable, selon des utilisateurs.

Ça s'améliore un peu. Ils ont réparé quelques bornes, mais il y a encore de longues distances entre les bornes de recharge et la fiabilité n’est pas encore bonne , déclare Réal Deschatelets, de Schreiber, propriétaire d'un véhicule électrique et membre de la Electric Vehicle Association of Northern Ontario.

On se fait remorquer

Lors de son récent voyage vers Halifax, Ian McEwan, de Thunder Bay, a dû faire remorquer son Ford F-150 Lightning de Wawa jusqu'à Sault-Ste-Marie, faute de bornes de recharge fonctionnelles.

J'ai continué jusqu'à White River où j'ai découvert que leur système était en panne. J'ai [posé des questions] sur la station de recharge et on m’a dit : elle est en panne depuis plus d'un mois maintenant , raconte-t-il.

« Je me suis donc retrouvé bloqué toute la nuit, incapable de me rendre à l'hôtel que j'avais réservé. » — Une citation de Ian McEwan, résident de Thunder Bay.

Des bornes de recharge pour véhicule électrique (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Contacté à White River, un chauffeur travaillant pour une entreprise de remorquage a répondu qu’il avait, en juin, dépanné une demi-douzaine de véhicules dont les batteries étaient à plat.

Quelques solutions

Sur l’application PlugShare, où les conducteurs affichent des mises à jour sur l'état des bornes, on peut voir que celles de Wawa et de Marathon fonctionnent à nouveau, respectivement depuis mercredi et vendredi.

Réal Deschatelets souligne que ce ne sont pas les véhicules électriques qui causent le problème, mais plutôt l'entretien des bornes, qui n'ont pas été conçues pour l'hiver rigoureux du Nord.

À la borne d’Ivy, à White River, le problème observé depuis juin serait attribuable à un transformateur endommagé. On attendrait son remplacement.

Tesla commence à convertir ses bornes pour qu'elles puissent recharger tous les véhicules. Cela va accroître les possibilités pour les conducteurs dans le Nord, ce qui pourrait améliorer quelque peu la situation.

C’est en train de changer et, dans les prochains mois, les bornes Tesla seront mises à jour pour recharger davantage de modèles de véhicules électriques , commente Réal Deschatelets.

Avec les informations de CBC et Félix Hallée-Théoret