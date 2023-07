Un médecin des T.N.-O. coupable d’avoir stérilisé une patiente sans son consentement

Un médecin des Territoires du Nord-Ouest a été reconnu coupable de conduite non professionnelle par une commission d’enquête après avoir stérilisé une patiente sans obtenir son consentement.

La commission d’enquête, formée à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux des T.N.-O. , a récemment rendu sa décision par écrit, après avoir tenu une audience virtuelle en février dernier.

Dans cette décision, la commission décrit les actes posés par le docteur Andrew Kotaska comme un cas évident de conduite non professionnelle .

La commission a révélé qu’au cours d’une intervention chirurgicale en novembre 2019, le médecin avait enlevé la trompe de Fallope gauche d’une patiente de 37 ans. Par écrit, la patiente avait autorisé qu’on lui enlève seulement la trompe droite et les ovaires.

La patiente a déposé une poursuite civile en avril 2021 contre le médecin et l’Administration des services de santé et des services sociaux des T.N.-O. On ne sait pas exactement quand la plainte officielle a été déposée.

Le docteur Kotaska est un ancien chef de clinique du département d’obstétrique de l'Hôpital territorial Stanton, à Yellowknife, et a déjà publié une étude sur le consentement en obstétrique.

Il ne pratique plus la médecine aux Territoires du Nord-Ouest depuis avril 2022.

Photo d'archives d'Andrew Kotaska Photo : Fournie par Andrew Kotaska

La commission d’enquête, composée des médecins Ian MacNiven et Don Yee, respectivement de Yellowknife et d’Edmonton, et de Gillian Burles, un membre du public de Yellowknife, ont écrit que « le consentement est la pierre angulaire des interventions médicales. »

Procéder à l'ablation chirurgicale d’une partie du corps d’un patient sans son consentement représente un manque de jugement significatif dans la pratique de la médecine et est un comportement qui discrédite la profession médicale , indique la commission. Elle ajoute que ce comportement est une violation du code d'éthique et de professionnalisme de l’Association médicale canadienne.

Parmi ses conclusions, la commission a indiqué qu’il est probable que la patiente ait dit qu’elle n’avait pas l’intention d’avoir d’autres enfants. Par contre, il n’y avait aucune preuve écrite qu’elle avait consenti à une stérilisation.

La commission a aussi entendu le témoignage de l’anesthésiologiste présent lors de l'opération, qui a rapporté avoir entendu le médecin Kotaska dire voyons voir si je peux trouver une raison d’enlever la trompe gauche. Andrew Kotaska n’a pas nié avoir fait ce commentaire, le décrivant comme faisant partie de son raisonnement clinique.

La commission n’a pas jugé que ce commentaire a été fait de façon malicieuse et qu'il ne représente pas une inconduite professionnelle.

Cinq mois de suspension

Avec son verdict de culpabilité, la commission a suspendu le permis d'exercice du médecin pour cinq mois. Avec le non-renouvellement de son contrat aux T.N.-O. par l’Administration des services de santé et des services sociaux en avril 2022, la commission juge cette suspension terminée.

L’Administration n’a pas souhaité commenter, citant la protection des renseignements personnels.

Le médecin doit aussi rembourser les frais reliés à l’audience et à l'enquête, une somme qui pourrait s'élever à plus de 20 000 $. Il devra aussi suivre un cours d’éthique, à ses frais.

La commission, en rendant son verdict, a pris en considération la longue feuille de route du médecin et le fait que c'était sa première infraction. Une lettre signée par des collègues décrit Andrew Kotaska comme étant un chirurgien accompli, réfléchi et capable de prendre d’excellentes décisions.

Malgré le fait que le médecin n’ait pas reconnu sa culpabilité, il a fait preuve de remords, selon la commission, ajoutant que le médecin est toujours profondément troublé et a reconnu son manque de jugement. Le médecin n’a pas pu se trouver du travail depuis la fin de son contrat et cet incident a nui à sa santé, son bien-être et sa qualité de vie , écrit la commission.

De son côté, la patiente a aussi subi les contrecoups de cet incident, écrit la commission dans sa décision, incluant des effets négatifs considérables sur son bien-être, sa qualité de vie, son habilité à choisir la reproduction sans aide médicale et son absence de confiance dans le système de santé.

Andrew Kotaska a décliné une demande d’entrevue, mais a confirmé que les conditions requises par la commission ont été remplies.