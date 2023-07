La prime de 12 000 $ boudée par des enseignants retraités

Le chèque de 12 000 $ offert par le gouvernement Legault aux enseignants admissibles à la retraite ne semble pas les convaincre de rester en classe une année de plus. Selon une recension effectuée par Radio-Canada, moins d’une centaine d’entre eux l’ont accepté jusqu’ici.

L’année scolaire vient de se terminer et que les élèves sont en vacances, mais les directions d’établissement ont déjà commencé à prévoir la prochaine rentrée.

Pour éviter de se retrouver avec des classes sans professeur, Québec a offert une prime de 12 000 $ aux enseignants admissibles à la retraite. L’objectif était de convaincre ceux qui prévoyaient quitter de rester en poste à temps complet une année supplémentaire.

Au moment de l’annonce au mois de mai, le gouvernement estimait que 7000 d’entre eux pourraient bénéficier de cette offre.

Nous avons donc posé la question aux 72 centres de services scolaires (CSS) et commissions scolaires (CS) du Québec : Combien d’enseignants admissibles à la retraite ont accepté la prime et resteront une année de plus?

À ce jour, parmi les 56 CSS et CS qui ont répondu à notre demande d’information, à peine 75 enseignants ont modifié leurs plans pour toucher l’incitatif du gouvernement.

Au Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM) par exemple, le plus important de la province, deux personnes ont décidé de mettre fin à leur retraite et de rester l’an prochain afin d’obtenir les 12 000 $.

Au Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), une personne a annulé son départ pour une retraite progressive qui devait débuter en 2023-2024 , nous a-t-on répondu.

À l’heure actuelle, nous n’avons pas eu de confirmation d’employés qui souhaitaient reporter leur retraite ou leur départ progressif en lien avec cette prime , écrit-on au Centre de services scolaires de Laval.

Pas de surprise pour les syndicats

La tendance illustrée par les données recueillies jusqu’ici ne surprend pas Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui avait prévenu que l’annonce du gouvernement arrivait trop tard.

Quand on prend notre retraite, c'est une démarche qui est mûrie, qu'on a préparée , dit-elle. On ne s'improvise pas à la retraite du jour au lendemain.

C'était prévisible que les gens ne changeraient pas leurs plans à si brève échéance , insiste-t-elle.

Il n’y a rien d’alléchant à l’idée de rester pour 12 000 $ dans les conditions actuelles , ajoute Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement, affiliée à la CSQ (FSE-CSQ). Probablement que les gens qui ont décidé de rester, c'est des gens qui avaient déjà des classes moins difficiles.

Selon elle, une autre mesure est perçue comme étant plus avantageuse par la majorité des membres du personnel.

En vertu d’un incitatif financier mis en place par le gouvernement Legault au début de la pandémie et reconduit récemment, les enseignants retraités au sommet de l’échelle salariale qui retournent au travail peuvent toucher jusqu’à 460 $ par jour.

Plus de 2900 d'entre eux en ont d'ailleurs bénéficié en 2022-2023, selon le cabinet du ministre de l'Éducation, ce qui donne un coup de main au réseau, fait-il valoir.

Mais donc en faisait 26 journées de suppléance au moment où je l’aurai choisi, sans avoir le stress d’une classe, sans avoir les inquiétudes de la surcharge de travail [...] je vais aller chercher le 12 000 $ , illustre Josée Scalabrini.

C’est d’ailleurs ce qui a motivé la décision de certains.

On a contacté les 10 enseignants qui s’en vont à la retraite , explique Nancy Noël, directrice des ressources humaines au Centre de services scolaires du Fer, sur la Côte-Nord. Trois étaient hésitantes, [...] mais après avoir fait les calculs, elles ont décidé de ne pas prendre la prime.

Le problème étant qu’elles devaient accepter une tâche à 100 % .

Plus d’enseignants pourraient toucher la prime

Dans les faits, les enseignants qui souhaitent toucher les 12 000 $ peuvent encore se manifester et pourront le faire même une fois l’année scolaire amorcée.

Afin d’avoir un portrait final, le ministère de l’Éducation effectue diverses collectes d’informations , répond le porte-parole Bryan St-Louis, et certains résultats seront disponibles sous peu .

Chaque enseignant qui décide de rester une année de plus représente une aide dont nous avons besoin et qui est la bienvenue , écrit le cabinet du ministre Bernard Drainville.

Dans une déclaration similaire, la porte-parole du Secrétariat du Conseil du Trésor, Anne-Hélène Couturier, souligne que chaque enseignant acceptant de demeurer une année supplémentaire permet de soutenir le réseau .

A priori, tous ceux qui sont admissibles à une rente de retraite sans réduction, que ce soit en raison de leur âge, de leurs années de services cumulées ou d’une combinaison de ces deux facteurs, et qui travaillent à temps complet durant la prochaine année scolaire, pourraient obtenir la prime.

Mais l’objectif avoué du gouvernement était de retenir spécifiquement ceux qui avaient annoncé leur départ.

Les enseignants ont encore jusqu'à la fin juin pour se prononcer , avait déclaré la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, à l’émission Tout un matin, le 18 mai. Tant que leur retraite n'est pas signée, ils peuvent décider de s'en prévaloir.

Il semble que la majorité d’entre eux ont déjà pris leur décision.