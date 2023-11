Le sens de la famille selon le violoneux Joe Jackson

La musique a toujours fait partie de la vie de Joe Jackson, mais de tous les instruments, c'est le violon qui a particulièrement gagné le coeur du musicien. Coup d'oeil au parcours de ce violoneux, dont les compositions s'inspirent d'un héritage culturel métis et franco-canadien.

La musique dès l'âge tendre

Joe Jackson n’a pas commencé sa carrière musicale avec son instrument d’aujourd’hui, le violon. À l’âge de trois ans, il suit des cours privés de piano. Mais la méthode d'enseignement rigide qu'il raconte avoir subie durant les premières années l'empêche, évoque-t-il, de développer un réel attachement pour cet instrument.

C’est à l’âge de 12 ans, en entendant la chanson Baba O'Riley du groupe The Who et le solo de violon durant la coda qu’il commence à envisager le violon comme son futur instrument de prédilection.

Les festivités de Noël auront aussi une grande influence pour Joe Jackson dont les membre de la famille, du côté de sa mère canadienne française et cri, jouent le violon lors des réunions familiales.

Après la [messe de minuit], c’était un "jam" et les violons sortaient , explique le musicien qui se réclame de l'héritage musical traditionnel ou folklorique des violoneux.

À 15 ans, il écrit sa première pièce au violon, Anita’s Waltz, qui pour lui est une représentation de sa famille : ses parents dans le premier et troisième mouvement et ses frères et lui dans le second et quatrième. Depuis, il laisse les mélodies de son cœur le guider.

L'impulsion pour créer

La création est instinctive pour Joe Jackson, qui n'a pas de formule préétablie pour amorcer une nouvelle œuvre. Le tout dépend des artistes avec lesquels il travaille. Ce qui est particulièrement important pour le musicien est de jouer avec son cœur.

Quand je joue avec mon cœur, toutes les chansons trouvent leurs [identités] et leurs saveurs.

Souvent, ses œuvres s'inspirent de ses trois cultures : franco-canadienne, métisse et écossaise. Mais ce n’est pas tout ce qui inspire Joe dans sa composition musicale. La famille de son père venant du Cap-Breton, Joe a beaucoup joué la musique de ce coin de pays avant de commencer à faire ses propres compositions.

Il décrit par ailleurs ses œuvres comme ne se limitant pas aux lignes directrices traditionnelles. Si c’est différent, bizarre ou expérimental, c’est pour moi.

La diversité dans le violon

Aficionado des instruments à cordes, Joe Jackson en a une collection qu'il chérit. Il est fier aujourd'hui de compter dans sa collection sept instruments auxquels il attribue leur propre identité : un violoncelle, un alto surnommé Joséphine, en hommage à Joséphine Baker, et cinq violons, dont celui qu'il considère comme le meilleur et qu'il nomme Louisa.

Mes violons, c’est comme mes enfants.

Le musicien ne trouve pas nécessairement ses violons dans les endroits traditionnels. Son violon préféré, Louisa, a été acquis dans un magasin de seconde main au coût de 200 $. Après une évaluation de la part d’un luthier, il a compris l’aubaine qu’il avait faite en découvrant que sa valeur était en fait de 8500 $.

Le violon pour sortir de la rue

Joe Jackson explique que ses violons l’ont déjà aidé dans certaines situations difficiles. Pendant près d’un an et demi, Joe s'est retrouvé sans abri. C’est en jouant du violon dans la rue qu’il a pu se sortir de ce moment difficile de sa vie, dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Joe Jackson dit que dès qu'une oeuvre peut sembler bizarre, il s'agit du genre de projet auquel il aime le plus participer. Photo : Radio-Canada / Frédérique Cyr Michaud

Aujourd’hui, ses violons continuent de lui donner la chance de s’épanouir.

Je joue pour mon coeur et pour le bien de ma santé mentale.

Il se dit chanceux de pouvoir participer à des projets avec les médias et des artistes de tous les genres ainsi qu'à plusieurs festivals tels que le festival Ness Creek Musical Festival où il a été un artiste invité ainsi que maître de cérémonie pour la première fois en juillet 2023.