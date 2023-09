Ben Kisomolo, un rappeur avec un message de simplicité

C'est sur un terrain de basketball et un stationnement branché de Calgary que Ben Kisimolo nous invite pour le tournage d’une vidéo de sa chanson Gucci & Luis.

Comme beaucoup de jeunes, c’est à l’école secondaire que Ben Kisimolo a commencé à chanter. Le jeune artiste, qui chante en français, en anglais et en swahili, explore le rap et l’afrobeat. Des sonorités qui collent à son style et ses idées.

Une partie de l'équipe de danseurs et d'artistes du collectif team BMB est en répétition en Alberta. Photo : Ben Kisimolo

Très vite, il commence à collaborer avec des artistes de différents milieux. Danseurs, producteurs ou amis qui ont une bonne plume se joignent à lui. C'est ainsi que B&B production voit le jour.

On s’est mis à apprendre des logiciels, on a trouvé des microphones et on a mis des pièces sur YouTube pour voir la réaction des amis.

Au nombre de ses collaborations, on retrouve Sammy B the Micafella , Willy Synpes , Papa G, Romeo, Luc Luanda, OG Ben et Megane. Des noms qui ne sont peut-être pas connus du grand public, mais qui laissent une marque sur la scène hip-hop.

Ben Kisimolo aime aussi la culture et l’influence latino-américaine. Le désir d’explorer est vraiment fort chez le rappeur.

L'artiste Sammy B the Micafella collabore avec le jeune rappeur pour certains projets. Photo : Ben Kisimolo

Ben Kisimolo raconte que son aventure artistique a commencé avec un groupe d'amis. Ensemble, ils cherchaient une façon de jumeler la danse, la mode et la musique.

Avec ses collaborateurs il a donc cofondé deux compagnies, BmBProductions et TeamBmB Apparel. Le petit groupe de créateurs organise des spectacles, produit des vidéoclips, enregistre des chansons et conçoit des vêtements pour la jeunesse branchée.

Ces différentes activités permettent à Ben Kisimolo de bien livrer son message de simplicité et de motivation. D'ailleurs, lors du tournage des vidéos, Victoria Antoine prend une foule de photos. Elle agit comme responsable du marketing et mannequin pour la compagnie.

Victoria Antoine prend des photos et des vidéos pour les réseaux sociaux de l'artiste. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Une jeunesse branchée

Quand l'équipe du magazine Connexion lui a proposé de tourner une vidéo d’une de ses chansons, il a suggéré plusieurs endroits branchés de Calgary, histoire de montrer l’art et la beauté de sa ville d’adoption.

De High Park près de la Tour à un terrain de basketball décoré par des artistes, les lieux sont à la fois branchés et vibrants d’art public. Le rappeur livre sa performance à 10 reprises pour les caméras en suivant les instructions.

Ben Kisimolo est naturellement calme, concentré et très professionnel. Il a aussi un studio professionnel dans son condo. Les pièces commencent souvent par des mélodies.

En ce moment, il affectionne le Drill, une catégorie de hip-hop qui tire son origine de Chicago. Il travaille sur son premier album. Il offre aussi des prestations ici et là dans les écoles et les festivals. Ses chansons parlent aussi parfois d’amour, des filles, de la danse et de l’art de bien vivre.

Mon but est de faire passer des messages aux jeunes et aux personnes qui ont des moments difficiles dans la vie. Travaille fort et ne lâche pas, ça va aller.

La chanson qu’il a choisie pour la performance à Connexion va plus loin. La pièce Gucci & Luis se veut un message pour les jeunes. Que tout est possible. Qu’on peut vivre sans le luxe ou l’idée d’une vie matérielle que les médias projettent.

En jetant un œil sur Spotify, on ne peut s'empêcher de sourire. Avec des titres iconiques, 2 Am, La cité par Ben Motion, son nom de scène, on sait tout de suite qu’il est attaché à sa francophonie. Mais aussi, que son art est jeune et en mouvement!