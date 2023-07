Le brouillard qui enveloppe le fleuve Saint-Laurent depuis plusieurs jours cause bien des ennuis à ceux qui y naviguent. Le capitaine du traversier Trois-Pistoles–Les Escoumins, Jean-Philippe Rioux, demande aux plaisanciers de redoubler de prudence dans de telles conditions.

Jean-Philippe Rioux affirme qu’il constate souvent des comportements imprudents sur le fleuve de la part de plaisanciers en voilier, en petite embarcation à moteur, en kayak ou encore en planche à pagaie.

C’est malheureux, mais il y a plein de gens qui naviguent sur le fleuve en pensant que c’est un lac ou qui sont habitués à naviguer sur un lac. [...] Je vois quand même des gens téméraires partir en kayak ou en paddle board sur le fleuve dans la brume. Je trouve ça insensé de risquer sa vie comme ça , raconte-t-il.

Jean-Philippe Rioux, capitaine du navire L'Héritage 1 Photo : Radio-Canada / Gabriel Paré-Asatoory

Le capitaine du navire L'Héritage 1 assure que les nappes de brouillard qui recouvrent parfois le fleuve ne sont pas à prendre à la légère.

« Sans instruments dans le brouillard, je ne sortirais pas. » — Une citation de Jean-Philippe Rioux, capitaine du navire L'Héritage 1

Pour moi, c’est les journées les plus exigeantes. Les deuxièmes journées les plus exigeantes, ça serait peut-être en temps mauvais, parce qu'il y a de la vague, et ce qui devient difficile est d'accoster, mais c'est peut-être 15 minutes par voyage, donc 1 heure dans ma journée. Tandis que naviguer dans le brouillard, ça prend une attention intellectuelle constante toute la journée , explique-t-il.

On ne voit rien, mais on entend tout. Voilà comment Alain St-Pierre, marin expérimenté de Rimouski, propriétaire d'un voilier depuis 43 ans, décrit à quoi ressemble naviguer dans la brume.

Alain St-Pierre est propriétaire d’un voilier depuis 43 ans. Photo : Radio-Canada / Gabriel Paré-Asatoory

Dans le brouillard, surtout une journée où il n’y a pas de vent, on entend tout, puis c’est difficile de dire la provenance d’un son. Par exemple, si un bateau s’en vient vers nous, on peut facilement se tromper dans la destination , observe-t-il.

Le capitaine Jean-Philippe Rioux lance son appel à la prudence quelques jours après qu'une collision se soit produite entre le traversier NM Svanoy et une embarcation de plaisance au large de L’Isle-aux-Coudres, faisant quatre blessés, dont un grave.

La prudence, c’est vraiment la clé numéro 1 pour la sécurité. C’est vraiment malheureux ce qu’il s’est passé. La prudence, c’est vraiment la base pour la navigation sur le fleuve , rappelle-t-il.

Le marin Alain St-Pierre prône aussi la sagesse. Ne pas y aller si vous n’êtes pas sûrs de vos connaissances et de votre façon de manipuler le radar. On ne prend pas de chance, parce que ça arrive vite un problème comme ça , assure-t-il.

Avec les informations de Gabriel Paré-Asatoory