FEQ : Le lendemain de crise de Billy Talent

Ce sera la quatrième participation de Billy Talent au FEQ, dont le premier passage remonte à 2005.

On le dit souvent, et à tous ceux à travers le monde qui veulent bien nous écouter, c’est l’un des meilleurs festivals au monde! affirme le chanteur Benjamin Kowalewicz en entrevue à Radio-Canada.

De retour d’une tournée de cinq semaines en Europe, la formation ontarienne est bien placée pour comparer. C’était fabuleux. Mais ça fait aussi du bien d’être de retour à la maison , note le chanteur.

« Entre Québec et nous, c'est une histoire d'amour qui s'est développée. Je suis tellement heureux et reconnaissant. On a toujours très hâte d’y jouer. » — Une citation de Benjamin Kowalewicz, chanteur de Billy Talent

Billy Talent archives 2005. Photo : Radio-Canada

En janvier 2022, le groupe lançait son sixième album studio, Crisis of Faith, un album provoqué par la pandémie, explique Kowalewicz.

Avant la pandémie, on avait cette idée de lancer des chansons dès qu'elles étaient prêtes. On ne voulait pas faire le chemin traditionnel, lancer un album, faire une tournée. On a lancé trois, quatre chansons, et puis la pandémie est arrivée.

Les membres du groupe ont donc décidé de réunir les chansons qu’ils avaient, et un album s’est alors imposé. Le bon côté, c’est qu’on avait du temps. On a pris le temps de bien travailler les chansons. C'était un étrange processus. On n’a jamais rien fait de tel. C’est un album bien spécial pour nous .

La participation de Weezer

Parmi les 10 chansons de l'album, on retrouve une collaboration avec Rivers Cuomo, chanteur de Weezer, avec qui Billy Talent partage la scène des plaines, jeudi.

Les membres du groupe Weezer, Brian Bell, Rivers Cuomo et Scott Shriner, en spectacle au Railbird Music Festival, en juin 2023. Photo : amy harris/invision/ap / Amy Harris

On avait cette chanson, End of me, et je trouvais qu’elle avait un son qui faisait penser à Weezer. J’ai dit à la blague, on devrait demander à Rivers Cuomo de la chanter avec nous! On a tous ri en se disant que ça n’arriverait jamais, mais finalement je me suis dit "Essayons!"

Le groupe a envoyé la chanson à Cuomo et la suite se retrouve sur l’album.

On était complètement soufflé qu’il ait accepté de chanter dessus.

Pour ces fans de Weezer, c’était un rêve. Je me souviens de nos débuts dans le sous-sol d'Ian [D'Sa] on écoutait le blue album et on essayait de jouer les chansons. On est des fans depuis toujours.

Ce soir, le groupe va partager la scène avec Weezer. Est-ce qu’on aura l’occasion de voir Rivers Cuomo et Billy Talent chanter ensemble?

Je vais dire ceci, l’appel a été fait. On garde les doigts croisés! , conclut Benjamin Kowalewicz.