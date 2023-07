Récoltes : après la pluie, le beau temps pour certains agriculteurs albertains

Les récentes pluies en Alberta ont été la bienvenue pour de nombreux agriculteurs et leurs récoltes, mais la sécheresse persiste dans certaines régions de la province.

Le gouvernement a indiqué la semaine dernière dans son dernier bilan sur les récoltes (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) que les précipitations ont permis d’améliorer la situation comparativement à leur dernier compte rendu du 13 juin.

Par contre, les autorités signalent que seulement 45 % des récoltes sont dans un état jugé bon ou excellent. Cette proportion est 29 % inférieure à la moyenne des cinq dernières années et 27 % inférieure à celle des 10 dernières années.

La région de Peace est, selon le gouvernement, l’endroit qui détient le plus haut taux de récoltes en bon état, soit à 60 %.

À Girouxville, l'agriculteur Gilles Sylvain se dit optimiste pour cette saison : à ce jour, c’est bien parti.

Pendant les semences, on dirait que c’était une grosse sécheresse, et on a fini par avoir assez de pluie pour décoller la récolte ,ajoute-t-il.

D’après lui, ses récoltes devraient se trouver dans les normales, semblables à l’année passée.

À Donnelly, François Côté, un producteur de céréales et de foin, observe également des conditions favorables pour ses récoltes. Les semences ont bien été [...] les céréales, ça avance très vite.

« On a été chanceux. » — Une citation de François Côté, agriculteur

Les autorités enregistrent notamment un début précoce pour certaines cultures ou céréales printanières. Provincialement, 22 % des récoltes de canola ont débuté leur floraison , peut-on lire dans le rapport provincial, battant ainsi de vitesse les moyennes des cinq et dix dernières années.

Par contre, le sud de l'Alberta est frappé à certains endroits par un état de sécheresse persistant. La semaine dernière, le comté de Foothills signalait un état de désastre agricole municipal en raison de ce phénomène.

Environ 32 % de cette zone signale un faible taux d’humidité, selon le bilan des récoltes. L’Alberta publiera son prochain rapport provincial le 14 juillet.