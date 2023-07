Un projet pilote pour des autobus sur demande la fin de semaine à La Baie

Les résidents qui avaient l’habitude de prendre place dans l’un des autobus des lignes 50, 51 et 52 le samedi ou le dimanche doivent désormais réserver leur trajet. Ils sont à même de le faire à l’aide d’une application mobile, sur Internet ou par téléphone, au moins trente minutes avant leur départ.

Les autobus parcourront ainsi les rues de La Baie en fonction des besoins des clients. L’objectif de l’expérimentation est de faire des économies financières, en évitant des véhicules vides ou des itinéraires inutilement trop longs, durant lesquels tous les arrêts sont complétés pour rien. Là, en fait, l'autobus va pouvoir économiser du carburant. [...] Quand l'autobus s'en va à La Baie la fin de semaine, c'est parce qu’il y a des gens , a résumé Sébastien Comeau, directeur à la planification, projet et électrification à la STS , à l’émission C’est jamais pareil.

Le nouveau service offert ne consiste pas en du porte-à-porte. Les citoyens doivent continuer de se rendre à un arrêt précis. Le seul changement est qu’ils doivent s’inscrire à l’avance.

Le circuit est toutefois bonifié. « On a profité du nouveau système pour allonger un peu notre desserte, pour couvrir plus de territoire à La Baie. Quelques exemples, la fromagerie Boivin qu'on ne desservait pas. On va un petit peu plus haut vers le mont Bélu et vers le secteur [de la quincaillerie] Potvin & Bouchard aussi qui était un peu moins bien desservi avec les lignes fixes », a indiqué Sébastien Comeau.

« Ça nous permet de couvrir plus de territoires dans l'arrondissement de la ville. » — Une citation de Sébastien Comeau, directeur à la planification, projet et électrification à la Société de transport du Saguenay

Il s’agit de la première phase d’un plus vaste projet pilote qui durera un an. La STS révélera au courant des prochains mois en quoi consisteront les étapes suivantes. L’offre de services en transport en commun sera modifiée graduellement.