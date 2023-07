Quelque 11 millions de Canadiens aux revenus modestes profiteront mercredi d’une aide ponctuelle de quelques centaines de dollars visant à réduire leurs frais d’épicerie, une mesure d’Ottawa qui laisse certains experts et consommateurs sur leur appétit.

Le gouvernement fédéral a présenté la mesure dans le cadre du budget de 2023 pour répondre à l'augmentation du panier d’épicerie au pays. Le prix des produits d’épicerie a augmenté de 9 % en mai par rapport au même mois l’année précédente, selon Statistique Canada.

Les ménages admissibles au remboursement recevront au minimum 234 $ et au maximum 628 $. Les montants dépendent du salaire de la personne, de la taille de son ménage et de son état civil.

Quels montants sont offerts? Personnes célibataires : 234 $ (aucun enfant)

387 $ (avec 1 enfant)

467 $ (avec 2 enfants)

548 $ (avec 3 enfants)

628 $ (avec 4 enfants) Couples mariés ou de conjoints de fait : 306 $ (aucun enfant)

387 $ (avec 1 enfant)

467 $ (avec 2 enfants)

548 $ (avec 3 enfants) Exemple : Un couple gagnant au total 38 000 $ et ayant deux enfants obtiendra 467 $. Une personne payée 32 000 $ par an, sans enfant, recevra quant à elle 234 $.

Mais le versement fera peu de différence, estime la Torontoise Cassandra Robinson. C’est presque impossible de magasiner pour sa famille, de payer son loyer, la garderie et les autres besoins essentiels , déplore celle qui préférait recevoir un versement mensuel.

Les effets de la mesure vont être quand même limités , analyse pour sa part le directeur du programme de gestion et technologies d'entreprise agricole à l'Université McGill, Pascal Thériault. Le versement, dit-il, n’aura qu’un impact à court terme sur les bénéficiaires.

La Torontoise Cassandra Robinson estime que le remboursement pour l'épicerie n'est pas suffisant. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Le montant ponctuel est un baume sur la vie des familles dont les revenus sont modestes, note Sylvie Lévesque, la directrice générale de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec. Mais elle ne permettra pas aux familles de sortir de la pauvreté, dit-elle.

Risque d’inflation?

Le gouvernement verse 2,47 milliards de dollars pour aider les gens dans le besoin. Ce genre de transfert peut causer des problèmes d’inflation, comme celui auquel font face les Canadiens actuellement, remarque le professeur Thériault.

Le chercheur de l’Université McGill, tout comme Marc Désormeaux, économiste principal de l'économie canadienne au Mouvement Desjardins, est d’avis que l’effet du versement sur l’inflation devrait être limité compte tenu de ceux à qui il est destiné.

On sait qu'avec les ménages à plus faibles revenus, normalement, chaque dollar dépensé va davantage vers des biens essentiels comme la nourriture, donc il risque d'avoir un effet beaucoup plus limité que si tout le monde recevait de l'argent , note le professeur Thériault.

D’après Marc Désormeaux, la mesure a atteint un équilibre entre aider les Canadiens et ne pas encourager l’inflation. Dans un environnement d’inflation élevée, dit-il, il faut avoir des mesures pour aider les gens les plus touchés par celle-ci, opine-t-il.

En même temps

Le remboursement pour l’épicerie, que les Canadiens peuvent utiliser comme bon leur semble en dépit de son nom, sera versé, dans certains cas, en même temps que le crédit pour la TPS/TVH. Ce dernier est aussi destiné aux individus et familles aux revenus faibles et modestes.

Il est toutefois possible de recevoir le remboursement pour l’épicerie, mais pas le crédit pour la TPS/TVH, ou vice-versa.

Le remboursement pour l’épicerie est calculé en fonction de la déclaration de revenus de 2021 et de la situation familiale en janvier 2023. Le crédit pour la TPS/TVH, en revanche, est calculé en fonction de la déclaration de revenus de 2022.

Avec les informations de Yanick Lepage et Philippe de Montigny