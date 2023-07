Jusqu’ici, la mairesse de Mississauga Bonnie Crombie, le député de Kingston et les Îles Ted Hsu, ainsi que les députés fédéraux Yasir Naqvi et Nathaniel Erskine-Smith sont déjà dans la course.

M. Shamji travaillait comme médecin aux urgences avant son élection l’an dernier dans la circonscription de Don Valley-Est.

Il raconte dans une vidéo qu’il a parcouru la province au cours des derniers mois et qu’il veut trouver des solutions aux problèmes dans le secteur de la santé, à celui de l’éducation et aux difficultés qui sont liées au coût du logement.

Un rassemblement est organisé par son équipe samedi.

Les membres doivent voter par scrutin préférentiel à la fin de novembre. Le nom du prochain chef libéral ontarien sera annoncé le 2 décembre.