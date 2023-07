Deux Saskatchewanais participent à la course Yukon River Quest

Deux Saskatchewanais, Ragnar Robinson et Scott Fraser, ont décidé de se lancer dans la célèbre course de canoë-kayak, Yukon River Quest 2023. Les deux amis de longue date ont décidé de renforcer leur amitié à travers cette épreuve.

La Yukon River Quest est la plus longue course annuelle de canoë et de kayak au monde, car elle s'étend sur 715 km entre Whitehorse et Dawson City. Cette année, la compétition a lieu du 4 au 7 juillet.

En entrevue à CBC , Ragnar Robinson et Scott Fraser affirment que la préparation pour cette course va bon train. Ils ajoutent qu'ils mettent tout en œuvre afin de figurer en bonne place.

Nous l’avons préparée ensemble, bien que nous vivions dans des villes différentes, lui à Regina et moi à La Longe , souligne Ragnar Robinson.

« Nous essayons de contrôler ce qui est possible, par exemple en nous assurant que nous mangeons correctement. Nous sommes motivés et positifs. Nous sommes aussi très compétitifs et lorsque nous commencerons la course et que nous verrons qu'une équipe nous devance, nous tenterons de la poursuivre et de la battre. » — Une citation de Ragnar Robinson, participant

De son côté, Scott Fraser ajoute qu’il faudra entre 45 h et 50 heures pour parcourir cette distance avec une pause obligatoire de 10 h.

Nous nous assurons d'avoir le matériel nécessaire et obligatoire comme des sacs de couchage, du matériel de survie, de la nourriture durant ce trajet , indique-t-il.

Ragnar Robinson et Scott Fraser se sont rencontrés en faisant du ski lorsqu'ils étaient enfants. Ils étaient des compétiteurs à l'époque et c'est ainsi qu'ils ont appris à se connaître.

Depuis, ils ont relevé de nombreux défis en plein air, notamment des épreuves d'ultra-course et de véhicules tout terrain. Les deux hommes affirment que ce qui fait leur force, c’est leur amitié de longue date.

Ragnar Robinson et Scott Frase affirment être prêts pour la compétition. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Ragnar Robinson est un bon partenaire et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de faire la course ensemble. Nous avons chacun la capacité de nous motiver et nous prenons tous les deux plaisir à faire ça ensemble , ajoute Scott Fraser. C'est très agréable de pagayer avec quelqu'un qui se concentre sur ce que nous faisons en ce moment, et qui garde notre amitié.

Cet avis est partagé par Ragnar Robinson : Nous faisons du canoë ensemble depuis des années, nous nous connaissons chacun assez , précise-t-il. C'est juste beau d'essayer quelque chose de difficile avec un partenaire habituel et c'est un nouveau défi et évidemment nous deviendrons plus forts ensemble.

Les deux Saskatchewanais ne comptent pas être seulement des participants de la course et espèrent aussi devenir des vainqueurs.

Avec les informations de Leisha Grebinski