Le conseil municipal d'Edmonton envisage la prochaine étape pour faire de la vallée de la rivière Saskatchewan Nord un parc urbain national. L’initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet d'Ottawa visant à faciliter l’accès à la nature au plus grand nombre de citadins et à renforcer les protections écologiques.

À la réunion du comité de planification urbaine du conseil municipal, la semaine prochaine, le personnel de la Ville présentera des travaux réalisés au cours de la première phase du processus de désignation d'un nouveau parc urbain national.

Il recommandera de désigner la vallée de la rivière Saskatchewan Nord après avoir envisagé deux autres sites potentiels : l’un dans le secteur du lac Big, au nord-ouest, et l’autre au niveau du réseau de parcs du Croissant d'émeraude, au sud-est.

Les limites exactes du nouveau parc urbain ne sont pas encore connues.

On ne sait pas non plus si la désignation pourrait couvrir l'ensemble de la vallée de la rivière. D'après le rapport, la majorité de la vallée pourrait être désignée à long terme. Pour l'instant, l'accent sera probablement mis sur quelques zones plus petites.

Le budget fédéral de 2021 a prévu le financement de six nouveaux parcs au pays d'ici à 2025.

Les préalables pour passer à l’étape suivante

Le passage à l'étape suivante dépend d'un vote du conseil municipal et Parcs Canada doit confirmer que la planification est prête à démarrer.

Le conseil devra aussi prendre d'autres décisions avant de créer officiellement un parc urbain national à Edmonton. Le calendrier de toutes étapes n'est pas encore clair même si le rapport municipal indique qu'il s'agira d'un projet pluriannuel.

Kecia Kerr, directrice générale de la section du nord de l'Alberta pour la Société pour la nature et les parcs du Canada, a fait savoir qu'elle aimerait que le parc urbain national s'étende de Devon jusqu'au parc national Elk Island.

Nous souhaitons qu'une fois qu'une zone est désignée, il y ait une obligation de rendre des comptes et qu'il n'y ait pas d'affaiblissement ou de recul par rapport aux mesures de protection mises en place , a-t-elle souligné.

Dans le même sens, elle a estimé que la vallée de rivière Saskatchewan Nord n’est pas protégée et que le règlement censé la protéger n'est pas assez fort.

Des discussions sont en cours avec des représentants autochtones pour définir un modèle de gouvernance pour le futur parc urbain national. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Yde

Interrogations sur la gouvernance

Des questions subsistent quant à la manière dont la vallée serait gérée en tant que parc national urbain.

Des fonctionnaires fédéraux, provinciaux et municipaux travaillent avec des représentants des Premières Nations membres du Traité numéro 6, ainsi qu’avec la Nation métisse de l’Alberta, pour définir un modèle de gouvernance.

Le rapport de la Ville suggère une approche souple dans le cadre de laquelle elle maintiendrait le contrôle municipal et rechercherait des possibilités de cogestion ou de co-gérance autochtone .

Le document précise également que l'accès à la vallée de la rivière resterait gratuit et ouvert au public.

Anne Stevenson, présidente du comité de planification urbaine, a indiqué qu'il était important de conserver la propriété locale des terres. Mais elle est optimiste quant à la possibilité de trouver un nouveau mode de gestion avec des partenaires autochtones. Il ne s'agit certainement pas de céder les terres de la vallée [de la rivière Saskatchewan Nord] au gouvernement fédéral.

« La désignation d'un parc urbain national est un excellent moyen de sensibiliser le public et d'inciter d'autres personnes à visiter notre ville. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit que ce qui constitue véritablement son cœur, à savoir la vallée de la rivière qui la traverse. » — Une citation de Anne Stevenson, présidente du comité de planification urbaine, Ville d'Edmonton

Le rapport sur les parcs urbains sera présenté à la commission de l'urbanisme du conseil municipal le 12 juillet.

Avec les informations de Madeline Smith