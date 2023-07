Le théâtre d’été La Patente a 50 ans et un nouveau spectacle

Cette année, les rideaux s’ouvriront le 18 juillet sur une comédie romantique écrite par le dramaturge Michel Marc Bouchard. C’est l’histoire de Jasmin et Véronique, qui tombent en amour et décident de se marier rapidement , raconte la co-metteuse en scène Caroline Côté.

« Mais à la dernière minute, le doute s’installe. Et c’est là que les rebondissements commencent. » — Une citation de Caroline Côté, co-metteuse en scène

Dix représentations de la pièce seront offertes entre le 18 juillet et le 17 août prochains au Petit Théâtre du Centre socio-récréatif de Sept-Îles.

Caroline Côté (à gauche) et Véronique Dionne (à droite). Photo : Radio-Canada / Simon Lavictoire

Les comédiens Ariane Desrosiers, David Reid, Lori Paquin, Marianne Creysson, Paul Bouchard et Sébastien Beaulieu en fouleront les planches. On a eu vraiment beaucoup de plaisir, on a vraiment une belle chimie ensemble , se réjouit Caroline Côté.

Le texte est écrit avec beaucoup de subtilités que nous-mêmes on n’a pas détectées aux premières lectures , précise-t-elle. La pièce, je pense qu’on peut la voir plusieurs fois cet été!

Une exposition, un demi-siècle d’histoire

Une exposition soulignant l'histoire de la troupe ouvre mardi à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre. Sur ses murs, des dizaines d’affiches soulignent un demi-siècle de productions.

On peut y voir le graphisme évoluer avec les goûts, au gré des décennies. Sur les affiches les plus récentes, on remarque de plus en plus de photos des acteurs. Je pense que tout le monde a un souvenir de la troupe, soit pour y avoir joué, soit pour avoir vu une pièce , dit Valérie Dionne.

L'exposition à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre présente des dizaines d'affiches de toutes les époques du théâtre. Photo : Radio-Canada / Simon Lavictoire

Autrefois, la troupe La Patente se concentrait uniquement sur le théâtre et produisait parfois plusieurs pièces par année. Elle a même connu des passages semi-professionnels. Ça a vraiment passé par toutes sortes de chemins , renchérit Mme Dionne.

Aujourd’hui, il n’y a qu’une pièce par été et la troupe est composée de bénévoles. Le théâtre s’est toutefois diversifié : il chapeaute désormais la Ligue d’improvisation de Sept-Îles.