Une soixantaine de billets vendus à quelques jours du Festival fransaskois

La coordinatrice de l'événement, Chantal Hamel, demeure tout de même optimiste, soulignant notamment que les festivaliers ont l’habitude d’acheter leurs billets une fois sur place.

À titre comparatif, près de la moitié des 350 billets du Festival fransaskois 2022 avaient trouvé preneurs au début juillet, avant même l’ouverture officielle de l'événement.

L’année dernière, il y avait [moins de billets de disponibles] à cause de la pandémie de COVID-19 donc je pense que les gens s’étaient précipités pour acheter leurs billets , estime la coordinatrice.

Chantal Hamel encourage tout de même les intéressés à acheter leurs billets à l’avance.

« Les préparatifs se passent très bien, on est prêt à recevoir les gens. » — Une citation de Chantal Hamel, coordinatrice

En plus d’accueillir la communauté fransaskoise et francophone de la province, le Festival souhaite aussi s’ouvrir à la communauté allophone de la Saskatchewan cette année.

En fait, cette année, on avait une volonté assez grande pour ouvrir le festival à toutes les communautés en Saskatchewan. On veut rendre le festival plus accueillant pour les gens qui ne parlent pas français , indique Mme Hamel.

On a fait des partenariats avec des radios anglophones et notre annonce passe dans ces radios-là. On a aussi fait des partenariats avec d’autres entreprises pour faire connaître le festival sur les réseaux sociaux , ajoute-t-elle. Il y a beaucoup de francophones qui consomment uniquement des médias anglophones, il y a aussi des gens qui sont curieux et cherchent une nouveauté, alors on veut rejoindre ces gens-là.

Par ailleurs, l'une des principales nouveautés pour le Festival fransaskois 2023 est l'introduction d'un service de traiteur. Chantal Hamel recommande toutefois aux festivaliers de précommander leurs repas à l'avance sur le site web de l’événement.

Si quelqu’un achète son repas à l'avance, on va commander à l'avance et il sera certain d’avoir son repas , explique la coordinatrice. On va quand même aussi commander des portions d’extra, mais on encourage les gens à acheter leurs repas à l'avance, autant que possible.

Contrairement à l'année dernière, il n’y aura pas de camion-restaurant sur les lieux du festival. Les participants pourront toutefois se rendre à la cantine du parc provincial. Un bar sera également ouvert aux festivaliers le vendredi et samedi soir.

Dans le cadre du Festival fransaskois, une programmation artistique riche mettra en vedette plusieurs artistes, notamment le duo Beau Nectar composé de la Franco-Ontarienne Marie-Clo et de la Fransaskoise éemi, Djely Tapa, Bermuda ainsi que le groupe Bon Débarras.

Cette année, on veut mettre l’accent sur les femmes, les femmes saskatchewanaises, mais aussi les femmes canadiennes , note la coordinatrice de l'événement.

Le Festival fransaskois se tiendra du 7 au 9 juillet au parc provincial de Pike Lake, situé au sud de Saskatoon.

Avec les informations de Campbell Stevenson