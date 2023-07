Les Ateliers Saint-Louis seront vendus au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Les Ateliers Saint-Louis échappent donc à la démolition, qui faisait partie des possibilités de l'appel de projets lancé par la Ville en avril.

Ces projets pouvaient inclure tant une préservation du bâtiment que sa démolition, s'ils étaient considérés comme porteurs pour la communauté et crédibles sur le plan financier.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, a fait l'annonce du projet choisi mardi soir, lors de la séance publique du conseil municipal.

Il a indiqué qu'il ne pouvait pas donner énormément de détails sur la teneur du projet, puisque le CISSS doit lui-même en faire l'annonce.

« C'est un dossier qu'on devait régler dans ce mandat-ci. [...] C'était difficile de prendre une décision parce qu'il y avait un attachement pour les Ateliers Saint-Louis. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Le maire a toutefois précisé que le projet prévoit la préservation de nombreux éléments architecturaux des Ateliers Saint-Louis, dont le clocheton, la façade avant et les murs latéraux.

Le clocheton des Ateliers Saint-Louis fait partie des éléments qui seront conservés. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Une partie de l'arrière du bâtiment doit cependant être démoli pour faire place à un agrandissement.

Guy Caron a aussi affirmé que le terrain et le bâtiment seraient vendus selon leur valeur marchande. Ce montant pourrait varier entre 550 000 $ à 750 000 $, selon ses estimations.

La Ville avait auparavant offert de céder le bâtiment pour 1 $, mais pour un projet de préservation entière du bâtiment patrimonial.

L'intérêt du CISSS pour les Ateliers Saint-Louis, situés non loin de l'hôpital régional de Rimouski, remonte à environ quatre ans. L'organisation affirmait toutefois que la rénovation du bâtiment ne faisait pas partie des options, advenant un achat éventuel.

Le projet du Lab des Ateliers écarté

Le CISSS fait partie des deux organismes à avoir répondu au dernier appel de propositions de la Ville de Rimouski. Le Comité de sauvegarde des Ateliers Saint-Louis avait lui aussi déposé un projet.

L'appel d'intérêt a porté sur divers éléments techniques d'ingénierie, mais aussi sur la viabilité financière. Et, le Lab des Ateliers, même si le projet est intéressant, selon moi, au niveau de ce qu'il a à offrir, n'avait pas la viabilité financière nécessaire pour en assurer la cession , a expliqué Guy Caron.

Le Comité de sauvegarde des Ateliers Saint-Louis proposait, depuis septembre, de reprendre le bâtiment et de le préserver intégralement pour y offrir des locaux dans le cadre d'une « occupation transitoire ». Ce projet était nommé le Lab des Ateliers.

En octobre, le maire a demandé au Comité de lui fournir un cadre financier plus précis pour ce projet qui prévoyait la réhabilitation de l'édifice. Il avait donné jusqu'au 31 décembre au Comité pour qu'il lui remette ce cadre financier.

Le Comité a toutefois demandé un délai de cinq mois supplémentaire, en début d'année, pour produire ce document.

Après cette demande, le conseil municipal a décidé de relancer un appel de projets en avril.

Le Lab des Ateliers prévoyait permettre la tenue de divers types d'activités. Photo : Gracieuseté : Comité de sauvegarde des Ateliers Saint-Louis

Présents à la séance du conseil municipal, des membres du Comité de sauvegarde des Ateliers Saint-Louis se sont dits très déçus de voir que leur projet n'a pas été retenu. Ils se disaient toutefois soulagés de voir que le projet du CISSS prévoit la préservation d'une bonne partie du bâtiment.

On est déçus aussi de ne pas avoir eu le temps de compléter notre financement. [...] On est en train de contacter beaucoup d'organismes subventionnaires, de mécènes, mais ça prend du temps. Il n'y a aucun organisme privé qui s'est présenté [à l'appel de projets]. Ça prouve que ce n'était pas facile non plus , a soutenu l'un des administrateurs du comité, Michel St-Pierre, en entrevue après la séance du conseil.

Un autre des membres du Comité de sauvegarde, Charles Ruest, s'est présenté au micro lors de la période de questions pour dénoncer le manque de collaboration, selon lui, de la Ville dans ce projet.

« Je pense que si on avait eu [plus] d'appuis du politique, même si ce n'est pas au niveau financier, on aurait eu un projet qui a du panache. » — Une citation de Charles Ruest, membre du Comité de sauvegarde des Ateliers Saint-Louis

Michel St-Pierre abondait dans le même sens que Charles Ruest.

La Ville a reçu notre projet, mais on sentait qu'ils n'y croyaient pas vraiment. Ils ne nous ont pas offert leur appui pour ouvrir des portes. Si l'on avait eu davantage leur appui, ça aurait facilité l'obtention de subventions ou d'aides gouvernementales , estime M. St-Pierre.

Selon Michel St-Pierre, le Comité, qui doit changer de nom, continuera à chercher un bâtiment où réunir des organismes. Il doit également garder un œil sur le chantier de construction prévu aux Ateliers Saint-Louis, pour s'assurer que les éléments architecturaux qui doivent être préservés le seront vraiment.

Le bâtiment des Ateliers Saint-Louis appartient à la Ville de Rimouski depuis 1980. Il a commencé à se détériorer au milieu des années 2000. Il est inoccupé depuis près de 15 ans et n'est plus chauffé depuis une dizaine d'années.