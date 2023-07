Le bâtiment visé comporte trois étages et est divisé en trois ailes, selon le gestionnaire Camping, Dominic Perrier.

Aux deux extrémités du bâtiment, des condos sont aménagés, pour un total de 16 unités. La partie centrale du bâtiment est classifiée avec un usage restaurant .

Le gestionnaire assure qu'il n'y a pas de restaurant pour l'instant, mais que c'est dans les plans dans aménager un.

Une inspection réalisée le 21 avril dernier met en lumière plusieurs éléments problématiques. Des enjeux sont toutefois soulevés depuis plusieurs années par la RBQ. Depuis 2018, 17 constats d'infractions ont été remis au Camping pour non-respect de différentes normes.

Pour ce qui est de l'ordonnance actuelle, la RBQ constate que, le bâtiment a été construit en combustible. Tous les murs extérieurs contiennent de la paille. La structure des planchers est en bois , ce qui contrevient aux normes.

Ensuite, il n'y a pas de gicleurs, ni dans la partie restauration ni dans la partie habitable.

La partie restaurant, qui peut accueillir 60 personnes, n'a qu'une seule porte de sortie, alors qu'il devrait en compter deux.

Par ailleurs, le deuxième étage ne comporte aucune issue de sortie pouvant permettre d'évacuer une personne blessée.

La RBQ a aussi constaté que le système d'alarme incendie était défaillant, ce qui aurait été réparé depuis, selon le gestionnaire.

[L]a gravité de ces manquements crée une situation d'urgence et fait en sorte que la Régie peut intervenir de façon immédiate en vue d'éviter qu'un préjudice irréparable soit causé au public [...] , peut-on lire dans l'ordonnance.

C'est dans ce contexte que la RBQ a ordonné l'évacuation dans les cinq jours suivant la réception de cette ordonnance .

Le responsable du Havana Resort avait 30 jours pour demander une révision ou encore contester l'ordonnance. Il n'a pas choisi cette avenue, mais il dit être en contact presque quotidien avec la RBQ et espère que les rapports d'experts ingénieurs et architectes permettront de démontrer que dans les faits, le bâtiment est divisé en trois sections distinctes, séparés par des murs coupe-feu.

Ce qu'il propose, c'est de continuer à opérer les deux ailes où on retrouve les condos et laisser vacante la partie restaurant, où selon lui, la majorité des manquements sont rapportés.

À son avis, les seuls travaux qu'il aurait à faire seraient d'allonger de quelques centimètres les murs coupe-feu.

Pourquoi je collabore avec eux comme ça? C'est que j'ai beaucoup de projets ici, je veux que ce soit conforme et je veux que mes enfants aient la paix, soutient-il.

« Si ça prends 4 pouces de plus pour construire un mur, on va mettre 4 pouces de plus. On n'a aucun problème avec ça. »