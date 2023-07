Denise Bombardier a longtemps été le visage des grandes entrevues à Radio-Canada avec des émissions telles que Noir sur blanc (1979-1983), Rencontres (1983-1987) et Raison passion (1992-1997).

Comme intervieweuse, cette femme érudite a pu se frotter aux intellectuels majeurs de son époque, aux grands auteurs ainsi qu’aux personnalités politiques qui faisaient l’actualité.

Avec Noir sur blanc, elle est d’ailleurs devenue, en 1979, la première femme à produire et à animer une émission d’affaires publiques à la télévision canadienne.

Denise Bombardier était férue de politique internationale. À l'émission Noir sur blanc du 8 mars 1980, elle a reçu le prince Norodom Sihanouk, qui a mené son pays, le Cambodge, à l’indépendance.

L’intervieweuse lui a demandé d’expliquer, pour les téléspectateurs canadiens, le contexte historique et idéologique qui a conduit au génocide cambodgien.

L’homme d’État exilé est revenu sur la prise du pouvoir des Khmers rouges, qui ont massacré une partie de la population du pays et liquidé leurs opposants. Il souhaitait dès lors obtenir l’appui de la communauté internationale pour mettre fin à l’occupation vietnamienne et pour reprendre les rênes de son pays.

Le 14 janvier 1980, Denise Bombardier a proposé un entretien avec le philosophe français Raymond Aron à l’émission Noir sur blanc.

Le grand penseur a donné son point de vue sur la guerre du pétrole, l'appui des intellectuels français au socialisme de l'URSS et la conjonction qui se créait entre le marxisme et l'islamisme.

En somme, mon tort, c’est d’avoir raison trop tôt! a déclaré Raymond Aron au sujet de sa dénonciation de l’Union soviétique, qui lui avait valu bon nombre d’attaques de la part l’intelligentsia française.

Ça ne sert à rien d’avoir eu raison dans le passé , a-t-il précisé à l’intervieweuse. Il s’agit d’avoir raison sur le moment.

Sur la scène nationale, Denise Bombardier s’est entretenue avec le premier ministre Pierre Elliott Trudeau à l’émission Noir sur blanc du 17 octobre 1981.

Le premier ministre du Canada s’est alors employé à promouvoir un accord sur le renouvellement de la Constitution canadienne. L’animatrice l'a talonné sur la légitimité de ce projet fédéral de rapatriement qui s’opérait de façon non conventionnelle.

« À un moment donné, quand on sait que le peuple veut quelque chose et qu’on sait que la convention ne marche pas, on change les conventions! Pourvu que l’on respecte la loi. »