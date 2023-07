Nova Scotia Power remplace le charbon par le mazout dans une centrale du Cap-Breton

Le Canada doit cesser de produire de l’électricité à partir de charbon d’ici 2030 afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le réchauffement climatique.

Quatre provinces continuent d’exploiter des centrales au charbon dans le pays et la Nouvelle-Écosse en fait partie. Dans la province, quatre centrales sont encore en activité, dont trois au Cap-Breton.

Parmi celles-ci, la centrale de Lingan pourrait passer du charbon au mazout.

L’information a été confirmée et expliquée par Dave Pickles, le responsable des opérations d’exploitation à Nova Scotia Power.

Il a été interrogé, la semaine dernière, lors d’une audience sur les dépenses en immobilisation de la commission de service public et d’examen de la Nouvelle-Écosse.

Jennifer Nicholson, expert-comptable et membre de la commission de service public et d’examen de la Nouvelle-Écosse affirme je dois dire que je suis un peu dubitative que vous arrêtiez le charbon et que vous le remplaciez par du mazout. Cela ne me semble pas beaucoup plus vert.

Jennifer Nicholson, expert comptable et membre de la Commission des services publics et de révision de la Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté : Commission des services publics et de révision de la Nouvelle-Écosse

Dave Pickles répond que la société est obligée de cesser sa production au charbon d’ici 2030 .

Et seulement le charbon ? ajoute Jennifer Nicholson. Seulement le charbon confirme Dave Pickles.

Une énergie toujours polluante

Nova Scotia Power envisage de transformer trois des quatre unités de la centrale pour qu’elles fonctionnent au pétrole.

Elles ne devraient fonctionner que lors de certaines périodes (environ 5 à 10 % du temps) et constitueraient la solution de rechange la moins coûteuse pour répondre à la demande explique l’entreprise dans une déclaration envoyée à CBC .

Une solution loin de satisfaire les défenseurs de l’environnement. Thomas Arnason McNeil, porte-parole du Centre d’action écologique à Halifax, est très déçu par cette décision.

Le pétrole lourd a presque le même coefficient d’émissions que le charbon. Il y a les mêmes problèmes pour la santé, la qualité de l’air. Je pense que l’idée de remplacer le charbon avec le pétrole lourd, c’est une idée qui ne va pas dans le sens de la décarbonation , croit-il.

Thomas Arnason McNeil, porte-parole du Centre d’action écologique à Halifax. (Archive) Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Le militant en appelle maintenant aux autorités. J’espère qu’elles vont dire que cette solution ne peut pas fonctionner.

Dans un communiqué, la province a confirmé à Radio-Canada que l’objectif restait l’abandon du charbon d’ici 2030, mais elle ne désavoue pas le choix de l’entreprise d’énergie. Nous comprenons que l’utilisation du pétrole par Nova Scotia Power va rester extrêmement modeste à l’avenir. Il pourrait s’agir d’une méthode très peu coûteuse pour fournir une capacité d’urgence et de secours, une méthode déjà construite, mise à l’essai, dotée en personnel et disponible.

Pour Nova Scotia Power, c’est une solution simple et rentable même si aucun chiffre n’a été fourni, ce que regrette le Centre d’Action Écologique.