Et si le Québec créait le ministère de la Solitude?

Du côté de Statistique Canada, les chiffres montrent que c’est près d’un jeune sur quatre, âgé de 15 à 24 ans, qui dit se sentir toujours ou souvent seul.

À l’Institut universitaire Jeunes en difficulté, cette vague de solitude chez les jeunes a été constatée. Quand les jeunes sortent notamment de la DPJ pour devenir indépendants, la solitude fait partie des défis qui sont cités de façon récurrente, explique Thomas Bazzarelli, criminologue à la DPJ et chercheur à l’Institut.

Mais la solution à la solitude, ce n’est pas plus de solitude. Ce serait trop facile. Donc, comment on peut faire pour, en amont, trouver des stratégies pour qu’un jeune développe son propre pouvoir d’agir, pour que la solitude devienne un espace d’introspection, plutôt qu’un espace anxiogène?

La solitude, nouvelle pandémie? ÉMISSION ICI PREMIÈRE • L'édition du dimanche La solitude, nouvelle pandémie?. Contenu audio de 15 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 15 minutes

Récemment, le médecin en chef des États-Unis a sonné l’alarme. Vivek Murthy s’inquiète des conséquences de l’isolement des Américains et il affirme que la problématique est sous-estimée.

Beaucoup d’entre nous ressentent de la honte, quand nous parlons de notre solitude, dans notre société extravertie. Dire que vous êtes seul, c’est presque comme dire que vous n’êtes pas sympathique ni aimable, ou que vous avez quelque chose de problématique. Mais ce que nous savons maintenant, c’est qu’un adulte sur deux a des problèmes de solitude à un certain niveau , expliquait-il en entrevue à la télévision américaine.

Les recherches montrent que l’isolement ou le sentiment de solitude sont associés à des risques plus élevés de maladies cardiaques, d’hypertension ou même de diabète. Évidemment, il y a également des impacts sur la santé mentale, comme la dépression ou l’anxiété.

Ce qui est particulier de nos sociétés contemporaines, c’est qu’on assiste à l’éclosion de "foules solitaires", donc de sociétés massifiées, urbanisées, de plus en plus compactes, et où pourtant les gens disent, quand on les interroge, souffrir de ne pas avoir assez de relations sociales , explique le sociologue Jean-Philippe Warren, de l’Université Concordia.

« Plus les gens souffrent de la solitude, plus les maux sociaux vont augmenter. D’ailleurs, on fait souvent une comparaison entre le fléau du tabagisme et le fléau de la solitude. On parle même dans certains cas d’une "pandémie de solitude" qui affecte nos sociétés occidentales. » — Une citation de Jean-Philippe Warren, sociologue

Le sociologue Jean-Philippe Warren, en entrevue sur les ondes d'ICI Radio-Canada. (Photo d'archives) Photo : Pamplemousse média

Isolement et réseaux sociaux

C’est un soir de semaine, après l’école, dans un bureau du Vieux-Montréal. Autour d’une table, trois jeunes prennent part à un atelier de Love Québec, un organisme sans but lucratif qui a notamment pour mission de briser l’isolement chez les jeunes.

Après des discussions animées, les jeunes prennent une petite pause pour dévorer une pointe de pizza. C’est d’ailleurs dans l'une de ces activités que Camilia, 16 ans, et Carter, 18 ans, se sont rencontrés et sont devenus amis.

Quand ils sont questionnés sur la solitude, les deux jeunes répondent que ça leur arrive d’éprouver de la solitude. Ça arrive à Camilia de se sentir seule, mais je pense que ça arrive à tout le monde. Dans ce temps-là, il faut se rappeler qu’on a des amis et qu'on peut compter sur eux. Il faut aller chercher de l’aide quand on se sent seul , dit-elle.

Se sentir seul, c’est de sentir que personne ne nous comprend ou que personne ne se soucie de nous, explique pour sa part Carter. Même quand tu es entouré de gens, tu peux te sentir seul. C’est un sentiment horrible.

La cause du sentiment de solitude? Camilia n’hésite pas très longtemps. Les réseaux sociaux, je pense , dit-elle. Même si ça te permet de communiquer avec les gens, ça t’isole, parce que tu ne trouves pas de gens qui te ressemblent.

Véronique Gagné-Greffard est coordonnatrice de programmes chez Love Québec. Elle a constaté, durant des ateliers organisés dans des écoles, que les jeunes ne parlent pas explicitement de solitude ou d’isolement, mais que ce sont des choses qu’ils vivent.

« Ce qui est inquiétant, c’est cette incapacité à entrer en contact avec l’autre, alors qu’on est tous et toutes entourés. Je pense que c’est particulièrement difficile au secondaire. » — Une citation de Véronique Gagné-Greffard, coordonnatrice de programmes chez Love Québec

Cette solitude provient, selon elle, d’une difficulté ou d’une peur de se montrer vulnérable face à d’autres personnes.

En plus des ateliers qui ont lieu dans les écoles, chaque semaine, l’organisme tient aussi des activités dans ses bureaux pour permettre aux jeunes marginalisés d’échanger. C’est un peu comme montrer aux jeunes qu’ils peuvent trouver une communauté, qu’ils peuvent trouver de l’appartenance autour d’un groupe , explique la directrice générale de Love Québec, Robyn Dalton.

Pour elle, il ne fait pas de doute que l’isolement et la solitude ont des impacts sur la santé mentale des jeunes.

On se rend compte que les médias sociaux donnent une impression de camoufler la solitude, mais dans le fond, on la met surtout sous le tapis. Dans les faits, on ne développe pas le même sentiment de satisfaction , explique le chercheur Thomas Bazarelli.

« Quand on est dans une stratégie d’évitement, on est en train de s’isoler. » — Une citation de Thomas Bazarelli, chercheur et criminologue

Vivek Murthy, médecin en chef des États-Unis. Photo : Getty Images / Anna Moneymaker

Des solutions?

Aux États-Unis, le médecin en chef Vivek Murthy a proposé une stratégie nationale pour améliorer les liens sociaux.

Pour le sociologue Jean-Philippe Warren, certaines solutions peuvent être aussi simples que de construire davantage de parcs, où les gens peuvent se rencontrer et échanger.

Le premier État à prendre une mesure symbolique autour de cet enjeu, c’est le Royaume-Uni, qui a créé un ministère de la Solitude , dit-il. Ce ministère-là génère des rapports, formule des recommandations, et on espère que de là puissent émerger des solutions qui vont inspirer aussi l'État québécois et l'État canadien.

Spécialisé dans l’intervention auprès des jeunes, le criminologue Thomas Bazzarelli offre cette réflexion.