Jean Racine, un ancien journaliste et animateur radio qui a œuvré pendant plusieurs décennies à Radio-Canada, est décédé d'un cancer du foie le 2 juillet dernier. Il avait 79 ans.

Entré au service du diffuseur public en 1978, M. Racine avait d'abord fait ses classes dans la presse écrite, notamment pour La Voix populaire et pour Dimanche matin.

Au cours de sa carrière à Radio-Canada, il s'est intéressé au sujet de la consommation et a animé plusieurs magazines radio, dont Tout compte fait, Le Dépanneur et Les affaires et la vie.

Plus tard, devenu journaliste-animateur à l'émission L'Heure des comptes, Jean Racine a claqué la porte de Radio-Canada en 2009 en apprenant que son poste et son émission étaient abolis par la direction en raison des compressions exigées par le gouvernement de Stephen Harper.

Au bout du fil, son fils Sébastien a rappelé que si Jean Racine aimait beaucoup son travail, il était aussi passionné des activités dans la nature, notamment la chasse, la pêche et la descente de rivières.

Sébastien Racine avait d'ailleurs une relation particulière avec son père en raison du travail que celui-ci faisait : Il me servait de réveille-matin. Si je l'entendais à la radio, je savais que j'étais en retard pour l'école! a-t-il lancé.

M. Racine souffrait d'un cancer de la prostate depuis plusieurs années; son cancer du foie a été diagnostiqué en février. La maladie a fini par l'emporter moins de six mois plus tard, a encore mentionné le fils du défunt.

Une cérémonie est prévue le 16 juillet aux Espaces Memoria, à Outremont.