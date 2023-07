L’immigration au coeur de la rencontre des ministres responsables de la francophonie

La rencontre du Conseil des ministres de la francophonie canadienne a lieu jeudi et vendredi, à Vancouver.

Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles, est en Colombie-Britannique depuis lundi pour commencer des rencontres avec la communauté franco-colombienne. On a fait 22 consultations d'un bout à l'autre du pays l'an dernier [...] et puis l'immigration francophone était toujours prioritaire.

La politique d'immigration francophone est directement liée à la pénurie de main-d'œuvre francophone qui est généralisée au pays. C'était déjà une question prioritaire lors de la rencontre ministérielle à Regina en 2022.

Ginette Petitpas Taylor explique que la question sera évoquée lors des rencontres. On va beaucoup parler d'immigration francophone, avec des cibles et [des] indicateurs pour adresser la pénurie de main-d'œuvre et le déclin du français dans le pays.

Selon Adrian Dix, ministre responsable de la francophonie pour la Colombie-Britannique et co-président du Conseil, « le Conseil des ministres de la francophonie canadienne travaille depuis près de 30 ans à l’amélioration de la prestation des services en français et à l’appui des communautés francophones et acadiennes. L’esprit de collaboration du Conseil demeure fort parmi mes collègues fédéraux, provinciaux et territoriaux. »

De son côté, Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), espère que les ministres vont mettre à jour leur plan d'action débuté il y a cinq ans. En 2018, cette table-là avait un plan d'action sur l'immigration. Depuis ce temps-là, il y a eu la pandémie, il y a eu des élections; et le plan d'action n'a pas été revu.

Liane Roy a été réélue le 26 juin 2023 à la présidence de la Fédération des communautés francophones et acadienne pour deux ans. Photo : Radio-Canada / Contribution

« C'est tout le gratin de la francophonie canadienne qui est présent! » — Une citation de Liane Roy, présidente de la FCFA

Liane Roy, qui organisera des rencontres en marge de la réunion officielle lors de son séjour à Vancouver, veut s'assurer que les ministres comprennent quels sont les besoins des francophones, et [les] enjeux d'un bout à l'autre du pays .

On veut s'assurer qu'ils aient un plan d'action qui regroupe l'ensemble des provinces et territoires autour de l'immigration francophone.

Cette année, la nouveauté est qu'Ottawa vient de commencer la mise en application de la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles.

Selon Liane Roy, il reste néanmoins beaucoup de travail à accomplir. La nouvelle loi exige qu'il y ait plus de consultations avec les communautés, donc toute cette mécanique-là n'a pas encore été déterminée, et c'est ce à quoi on s'attend. On a hâte de voir comment ils vont traiter de ces dossiers-là.

Les ministres rencontreront lors de leurs discussions un invité spécial, l'ambassadeur de la Belgique au Canada, Patrick Van Gheel, pour aborder le thème du développement économique au niveau international. La réunion des ministres responsables de la francophonie sera également marquée par une soirée culturelle jeudi, à laquelle participeront 5 artistes francophones de la Colombie-Britannique.