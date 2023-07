Trois nouveaux postes à la direction générale de Saguenay

Les dépenses en salaire liées à ces trois nouveaux postes sont évaluées à un peu moins de 620 000 $ annuellement.

La mairesse Julie Dufour a donné l'exemple de Laval pour justifier la création d'une telle structure.

Non, je donnais l'exemple plutôt d'un de mes collègues, M. Stéphane Boyer [maire de Laval], où en instaurant un bureau, il a été capable d'aller chercher des subventions à la hauteur de 65 millions. Vous comprendrez qu'on va en chercher juste un million dans la prochaine année, alors que notre objectif est entre 10 et 15 pour la première année. Déjà là, c'est un retour pour le citoyen, non seulement d'aller chercher l'argent des programmes, mais en plus d'améliorer la qualité qu'on donne comme services à nos citoyens , a expliqué la mairesse Julie Dufour, lors d’un breffage technique pour les médias qui s'est tenu mardi en avant-midi.

Avec près de 150 000 habitants, Saguenay comptera dorénavant deux directions générales adjointes et deux nouveaux bureaux, ce qui est un ratio semblable à Trois-Rivières, soutient l'administration.

Le complexe sportif

Lors de la séance du conseil municipal qui a eu lieu mardi midi, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a dit avoir appris dans Le Quotidien que l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a présenté un projet de piscine dans le cadre du nouveau Programme d'aide financière aux infrastructures, récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

La mairesse, qui a déjà discuté d'un projet d'infrastructures sportives avec l' UQAC, entend rencontrer le recteur à ce sujet et précise que l'Université a besoin de la signature de la Ville pour obtenir une subvention de Québec. Elle n'a cependant pas précisé quelle pourrait être la participation de Saguenay dans ce projet.

La séance du conseil municipal s'est tenue à l'hôtel de ville de Saguenay, mardi midi. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Je pense que c'est le projet qu'on avait travaillé en collaboration, le Cégep, l'Université et Ville de Saguenay qu'on avait présenté à la ministre régionale qui avait comme été un peu mitigée dans son format. C'est un projet avec l'aréna avec une grande glace qui était évaluée à 100 millions, donc là, de ce que je comprends, c'est que probablement ils ont un intérêt pour la piscine, mais ce sera évalué avec les besoins de la ville, les moyens qu'on a. Je vous dirais que s'ils ont juste besoin de la signature de la Ville et qu'ils n'ont pas besoin de sous du compte de taxes des gens, ça nous fera plaisir de signer , a-t-elle mentionné.

En avril, Saguenay et l' UQAC avaient rencontré la députée de Chicoutimi et la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest. Le projet de 100 M$ était initialement situé sur les terrains de l' UQAC , près du pavillon sportif. Il avait toutefois été remanié au cours de la réunion pour se retrouver en partie autour du Centre Georges-Vézina et de l'autre côté du boulevard de l'Université.

Toujours pas de VG

Plus d'un an après le départ de la vérificatrice générale de Saguenay, la Ville n'a toujours pas trouvé qui remplacera Sylvie Jean à ce poste important. Malgré le recours aux chasseurs de têtes, la mairesse Julie Dufour a dû admettre son impuissance à recruter un vérificateur ou une vérificatrice, une obligation pour les muncicipalités de 100 000 habitants et plus.

C'est hautement important, on l'a vu dans le passé. Clairement qu'avec la rareté de main-d'œuvre, c'est extrêmement difficile. Ça prend des compétences très, très, très nichées pour être un vérificateur, une vérificatrice générale. Donc je lance un appel à tout le Québec. On est une des plus belles villes au Québec. On est très accueillant, donc on est prêt à vous recevoir. [C'est un] contrat de sept ans pour les vérificateurs généraux, on a pris des chasseurs de têtes, des firmes. Depuis plusieurs mois, on est à essayer de trouver quelqu'un , a élaboré Julie Dufour.

Il n'y aura donc pas de rapport de vérification pour la Ville de Saguenay en 2023.

Le dernier rapport de Sylvie Jean a été déposé en février 2022. Elle a quitté pour la retraite le 30 avril 2022.

Il avait été indiqué à la mi-juin que des concours avaient été lancés à trois reprises et des candidats avaient été ciblés. Ils se sont toutefois tous désistés. Le président de la Commission des ressources humaines, Martin Harvey, avait alors souligné à Radio-Canada que la durée du contrat nuisait aux efforts de recrutement.

Avec les informations de Michel Gaudreau et d'Annie-Claude Brisson