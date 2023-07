5 spectacles à ne pas manquer à Montréal complètement cirque 

Le festival Montréal complètement cirque s’installe pour une 14e année dans la métropole, du 6 au 16 juillet. Voici cinq événements en salle ou à l’extérieur à ne pas manquer pour les adeptes de pirouettes et de manœuvres spectaculaires.

Le géant sur l’esplanade de la Place Ville-Marie (gratuit)

L’an dernier, trois grandes structures de 16 mètres avaient accueilli les acrobates de différentes compagnies circassiennes au centre-ville de Montréal. Pour ses 30 ans, le Cirque Éloize renoue avec le géant de fer de l’esplanade de la Place Ville-Marie pour une ode à la joie et à la démesure de 30 minutes signée par Benoit Landry.

Trampolines, contrepoids sur poulies, danse verticale, chutes de très grande hauteur, acrobaties aériennes… Les 12 acrobates de la troupe montréalaise s’y prendront par tous les moyens pour se mesurer au colosse d’acier, sur une trame musicale orchestrale trempée dans la musique électronique.

À voir du 7 au 30 juillet, tous les jours (sauf le lundi) à 18 h et à 21 h 30.

Barbu, du Cirque Alfonse ($)

Le spectacle Barbu de la troupe québécoise Cirque Alfonse propose d'explorer les origines du cirque à Montréal, à la fin du 19e siècle, une discipline qui s’est popularisée dans les foires agricoles d’antan.

Les sept artistes de cirque – deux femmes et cinq hommes barbus – proposent ainsi une foire électro-trad mêlant vidéo, acrobaties, pilosité et autres excentricités sur les airs d’un trio qui allie musique traditionnelle et musique électronique.

À voir du 6 au 16 juillet à 19 h au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis. Les billets sont en vente sur le site de Montréal complètement cirque  (Nouvelle fenêtre) . Avertissement : le spectacle comprend des effets stroboscopiques et des scènes de nudité.

Dirty Laundry, de Briefs Factory International, avec Barbada ($)

Chaque représentation du spectacle Barbu à l’Espace St-Denis sera suivie d’un autre événement haut en couleur : le spectacle Dirty Laundry, du collectif australien Briefs Factory International. Inspiré des cabarets anglo-saxons, ce spectacle tout en humour mélange le cirque à l’art de la drag, à la danse et au burlesque.

Les soirées seront animées par la drag queen montréalaise Barbada, ainsi que la danseuse, chorégraphe et artiste de drag australienne Fez Faanana, alias Shivanana, cofondatrice et directrice de Briefs Factory International.

À voir du 6 au 16 juillet à 21 h 30 au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis. Les billets sont en vente sur le site de Montréal complètement cirque  (Nouvelle fenêtre) . Avertissement : scènes de nudité totale.

Gardien du temps aux Jardins Gamelin (gratuit)

Le spectacle gratuit Gardien du temps, présenté aux Jardins Gamelin, propose un voyage dans le temps mettant en scène des numéros acrobatiques de haut niveau sur une grande structure représentant une horloge.

Contorsion, roue allemande, barre fixe, film mou, balançoire, trampwall (une discipline mêlant trampoline et murs verticaux); les neuf artistes de cirque à l'œuvre dans le spectacle de 30 minutes en feront voir de toutes les couleurs aux festivaliers et festivalières.

À voir du 6 au 16 juillet à 19 h et à 21 h 30 aux Jardins Gamelin, à la sortie du métro Berri-UQAM (relâche le lundi 10 juillet).

La famille GoldenCrust sur la place publique de la TOHU (gratuit)

Autre spectacle à voir gratuitement, cette fois-ci à l’extérieur de la TOHU, La famille GoldenCrust est une création de la compagnie Les Deux de pique, troupe composée des artistes de cirque Tamara Bousquet, Philippe Trépanier et Nicolas Boivin-Gravel.

Le spectacle met en scène Grace (Tamara Bousquet) et Kevin Bacon-GoldenCrust (Philippe Trépanier), deux attachants snowbirds aux talents inusités qui proposent une incursion dans leur quotidien anodin et absurde.

Dans un décor résolument kitsch, les personnages interprétés par Tamara Bousquet et Philippe Trépanier vaquent à des occupations quotidiennes, comme laver leur patio ou faire la lessive, qui sont entrecoupées de prestations circassiennes tirées de leur répertoire.

À voir du 8 au 16 juillet sur la place publique de la TOHU.