De nouveaux Canadiens déplorent le manque de français lors d’une cérémonie

Ils y avaient été conviés la semaine dernière par Patty Hajdu, députée de Thunder Bay - Supérieur-Nord, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor.

La lettre d’invitation à la célébration était entièrement rédigée en anglais, confirment Audrey Debruyne, Jeannette Hardy et Sébastien Hardy, trois résidents francophones de la circonscription et citoyens canadiens depuis peu.

À part l'entête dans les deux langues officielles, la lettre reçue par les nouveaux citoyens canadiens de la circonscription de Thunder Bay - Supérieur-Nord était exclusivement en anglais. Photo : Avec la permission de Jeannette Hardy

On était ravis de participer à cet événement en personne et de rencontrer d’autres nouveaux citoyens , raconte Mme Hardy qui ne pouvait cacher sa déception face à l’omniprésence de l’anglais.

« C’est vrai que c’était décevant de ne pas avoir reçu la convocation en français, d’autant plus que la demande de citoyenneté a été faite en français. » — Une citation de Jeannette Hardy

Une situation qu'elle s’explique mal. Je ne vois pas ce qui est compliqué d’avoir un document préétabli, écrit en français et en anglais , se questionne-t-elle.

Pareil pour l’attestation de bienvenue. Un certificat qui aurait dû être rédigé dans les deux langues officielles, selon Mme Debruyne. C’est quelque chose qui reste et qui indiquerait clairement pour les nouveaux Canadiens non francophones que le Canada a deux langues nationales.

Même constat pour M. Hardy qui qualifie la rencontre de moment emblématique et important où on doit montrer qu’on a deux langues officielles .

Quand on accueille de nouveaux arrivants et qu’on dit qu’on est dans un pays avec deux langues officielles, tout doit être [dans] les deux langues officielles , dit-il.

Sébastien Hardy a constaté avec surprise que son prénom, tel qu'inscrit sur son certificat, semblait avoir été traduit du français à l'anglais. Photo : Avec la permission de Jeannette Hardy

Et pour couronner le tout, le prénom de M. Hardy y est mal orthographié, voire traduit.

« [Sur le certificat] je ne m’appelle pas Sébastien, mais Sebastian! » — Une citation de Sébastien Hardy

Le français, relégué au second rang

Les trois reconnaissent les efforts de Mme Hajdu qui s’est adressée à eux en français après qu’ils se furent identifiés.

Un effort qu’elle a également fait lors de son discours, avec courtoisie et fluidité , selon Mme Debruyne, en faisant la promotion des écoles francophones de la ville, ajoute Mme Hardy, et en invitant les nouveaux arrivants à venir rencontrer la communauté francophone .

« Je l’ai sentie [Patty Hajdu] très sensibilisée et très, très à l’écoute. » — Une citation de Audrey Debruyne

Toutefois, tous relatent leur déception face à cette impression d’occasion un peu manquée de rappeler l’importance des langues officielles , souligne Mme Debruyne.

Le texte français de la publication de Mme Hajdu plus bas suit la version anglaise.

Je ne sais pas si elle s’est sentie obligée de le faire ou pas , précise Mme Hardy lorsque questionnée sur les extraits en français du discours de Mme Hajdu.

« Moi, ce qui m’a un peu écorchée, c’est qu’elle [Patty Hajdu] a présenté le Canada comme un pays bilingue avec le français comme deuxième langue du Canada. » — Une citation de Audrey Debruyne

Alors que non , ajoute Mme Debruyne, il n’y a pas une première, une deuxième langue [...] elles sont au même niveau . Ce que confirme sa compatriote avec ironie : la première langue, c’est l’anglais, mais la 2e langue du pays, c’est le français, n’est-ce pas?

« Quand on a prêté serment, on l’a fait dans les 2 langues officielles, donc il faut que ça suive. C’est pas juste une fois que t’es devenue citoyenne que ça y est, c’est fini, puis tu continues ta petite vie. » — Une citation de Audrey Debruyne

Le non-respect d'un droit

Mme Hardy avoue ne pas être une fervente militante, elle qui aurait pu dénoncer le manque de bilinguisme à maintes reprises.

Toutefois, elle considère que c’est quand même incroyable que lors de l’accueil de nouveaux citoyens ce petit droit-là, il n’est même pas respecté .

Ce qu’elle a trouvé bien dommage, d’autant plus que les trois ont souligné combien la rencontre était sympathique et accueillante .

Mais voilà, conclut-elle, face à la quasi-absence de français, on se dit : mince, il faut de nouveau dire quelque chose!

Sur place, Mme Hajdu s’est dite désolée de la situation. L'assistante de Mme Hajdu les a assurés qu’ils recevraient des certificats en français par la poste sous peu.