Cette décision est tombée mardi et fait suite à une action en justice intentée par les procureurs généraux républicains de la Louisiane et du Missouri.

Ils alléguaient que certains fonctionnaires avaient outrepassé leurs responsabilités en encourageant les entreprises propriétaires de réseaux sociaux à censurer les messages susceptibles d'alimenter la méfiance envers les vaccins contre la COVID-19 ou ceux qui attaquent la légitimité des élections.

La décision du juge Terry A. Doughty stipule que les agences gouvernementales telles que le département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis ainsi que le FBI ne peuvent plus s'adresser aux entreprises de médias sociaux dans le but d'inciter, d'encourager, de faire pression ou d'induire de quelque manière que ce soit le retrait, la suppression ou la réduction d'un contenu associé à une liberté d'expression protégée , et ce, en vertu du premier amendement de la Constitution des États-Unis sur la liberté d'expression.

Plus précisément, le juge établit que les agences fédérales n'ont pas le droit de dénoncer des messages spécifiques sur les plateformes de réseaux sociaux ni d'exiger des rapports auprès des entreprises concernées sur leurs efforts de suppression de contenu.

Cette décision de justice mentionne nommément certains fonctionnaires, dont le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, et Jen Easterly, qui dirige l'agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures.

Le juge a toutefois prévu quelques exceptions qui s'appliquent aux communications entre les représentants du gouvernement et les entreprises, notamment au sujet des risques ayant trait à la sécurité nationale et aux activités criminelles telles que les abus sexuels sur les enfants ou la traite de personnes.

Bras de fer politique

L'ordonnance de mardi marque une victoire pour les républicains, qui reprochaient à l'administration Biden d'utiliser la crise sanitaire du coronavirus et la menace de la désinformation comme argument pour censurer les opinions contraires aux siennes. Les autorités américaines se sont défendues en déclarant qu'elles cherchaient plutôt à s'attaquer à la désinformation sur les vaccins contre la COVID-19 afin de réduire le nombre de décès évitables.

Bien que l'administration fédérale puisse faire appel, l'impact de cette décision pourrait être considérable en obligeant les responsables gouvernementaux, y compris les agences chargées de l'application de la loi, à censurer leurs critiques à l'encontre des géants du numérique.

Meta Platforms, la société mère de Facebook et d'Instagram, de même que Twitter, YouTube et Alphabet, la maison mère de Google, n'ont pas réagi à l'annonce du juge. Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré que le département de la Justice examinait la décision et évaluait les recours possibles.

Avec les informations de Reuters, du New York Times et du Washington Post