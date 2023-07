Le président du comité qui s’est penché sur cette question, le conseiller Pierre Montreuil, déposera mardi soir l’avis de motion, l’étape finale avant le vote qui devrait avoir lieu en août.

Expliquant lors d’une séance de travail les grandes lignes de la proposition, il a confirmé que le salaire des conseillers municipaux passerait d’environ 38 500 $ par année à 54 444 $, ce qui représenterait 35 % du salaire du maire Jean Lamarche.

Il s’agirait donc d’une hausse salariale d’environ 40 %. Le salaire du maire demeurerait le même.

Les deux tiers des conseillers ainsi que le maire devront voter en faveur du changement pour qu'il entre en vigueur.

Il y a longtemps qu’on a du rattrapage à faire pour attirer une relève [pour les élections de] 2025. Compte tenu de la complexité de la tâche, du nombre de lois, je crois que c’est un ajustement nécessaire , a-t-il plaidé à ses collègues autour de la table.

Le conseiller municipal du district du Carmel, Pierre Montreuil, a présidé le comité qui s'est penché sur la question des salaires des élus à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

M. Lamarche est maire de la 9e ville en importance au Québec et il a le 23e salaire des maires en province , a poursuivi Pierre Montreuil qui dit avoir basé son analyse sur le salaire des élus de Sherbrooke, Saguenay, Terrebonne et Saint-Jean-sur-Richelieu, des villes qu’il estime comparables à Trois-Rivières.

Tous les élus disposent déjà d’une enveloppe de 18 200 $ pour allocation de dépenses, une somme que chacun a le choix d’utiliser ou non .

Qu’en dira le maire Jean Lamarche?

Lorsque la question du salaire des élus a refait surface l’automne dernier, le maire Jean Lamarche avait affirmé qu’il utiliserait son droit de veto si le reste du conseil municipal ne votait pas de façon unanime sur cette question.

Le maire suppléant, Daniel Cournoyer, a annoncé qu’il était toujours de l’intention du maire de procéder ainsi. Par le passé, le conseiller Richard W. Dober a déjà annoncé sa volonté de voter contre le projet.

J’espère que monsieur Lamarche va prendre le bâton de pèlerin pour défendre le projet , a dit le conseiller François Bélisle qui estime qu’un peu comme l’a fait François Legault sur la rémunération des députés, le premier porte-parole de la ville doit aller au front et expliquer à la population pourquoi cette mesure est devenue nécessaire.

« On ne peut pas augmenter notre salaire sans garantir à la population que le conseil sera meilleur. On ne peut pas juste parler de chiffres, on doit aussi parler du rôle de l’élu là-dedans. » — Une citation de Dany Carpentier, conseiller municipal du district de La-Vérendrye

Le conseiller Dany Carpentier est d’accord avec l’augmentation salariale, mais croit que de nombreuses façons de faire doivent changer à l’hôtel de ville afin de rendre les comités plus efficaces et que les décisions avancent , soulevant même l’idée d’introduire des jetons de présence afin que la population puisse connaître l’assiduité de tout un chacun aux séances de travail.