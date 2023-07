La coiffeuse de 45 ans nous montre la porte d'entrée de son édifice à condos, de nouveau fracturée par des itinérants qui entrent par effraction pour se droguer ou pour dormir à l'intérieur.

Quand je prends mon ascenseur, j'ai peur , avoue-t-elle. Mon condo est au 6e étage. Un matin, je suis sortie et un gars venait de faire ses besoins sur mon plancher.

« Appeler la police, ça prend une heure. Donc, il faut que je m'obstine moi-même avec un itinérant qui est complètement gelé, rendu au sixième dans mon building. » — Une citation de Alexandra, résidente de la rue Charlotte

Ramasser des seringues et des excréments humains sur le trottoir ou dans leurs immeubles est devenu une habitude des résidents du quartier. La présence d'urine est tellement fréquente à l'entrée des bâtiments que le bitume a commencé à se dégrader.

La semaine passée, il y avait du sang dans mon escalier, parce qu'il y en a un qui s'est piqué dans mon immeuble et qui a manqué sa veine , raconte-t-elle.

Par crainte de représailles, Alexandra nous a demandé de ne pas montrer son visage. Son témoignage fait écho à celui de plusieurs résidents qui vivent au coin de la rue Charlotte et de la rue Berger. Il y a tellement de consommateurs de drogues dures et de vendeurs à cet endroit qu'ils le surnomment « l'allée du crack ».

Lors du passage de Radio-Canada, des toxicomanes étaient assis par terre en pleine rue, en train de se piquer; d'autres étaient couchés devant des entrées d'immeubles. Une fenêtre était brisée au premier étage d'un édifice à condos. Des déchets en tout genre jonchaient le sol de la rue.

Le site d'injection supervisé montré du doigt

Pour Alexandra, la cause de tout ça, c'est la proximité du service d'injection supervisée Cactus, sur la rue Berger. Ouvert en 2017, cet endroit permet à des toxicomanes de consommer en sécurité et d'être pris en charge en cas de surdose. Cet organisme distribue aussi du matériel de consommation stérile à emporter. Même les vendeurs en reçoivent.

Je comprends tout à fait le désarroi des résidents , dit le directeur général de Cactus, Jean-François Mary, que nous avons rencontré à l'intérieur du centre d'injection supervisée. Je constate chaque jour une dégradation de la situation dans le quartier.

Même s'il y a toujours eu de la drogue et de l'itinérance dans ce secteur, il a remarqué un cocktail explosif depuis 2019. La pandémie et un contexte d’anxiété généralisée ont stimulé la consommation de drogue.

Il y a aussi eu des changements dans le monde du crime organisé et dans le type de drogues en circulation. Le nombre de surdoses est en forte augmentation. À Montréal, en salle de consommation, elles sont passées de 77 en 2019-2020 à 351 en 2022-2023, soit 456 % de hausse.

« En ce moment, on a en moyenne deux surdoses par jour dans la salle [de Cactus]. » — Une citation de Jean-François Mary, directeur général de Cactus Montréal

L'organisme en a déjà plein les bras à l'intérieur avec 200 consommateurs accueillis chaque jour, alors, gérer la rue, ce n’est pas notre mandat , dit Jean-François Mary.

« Je les comprends de chialer, parce que nous aussi, ça nous dérange. Nous, de l’autre côté, on gère la frustration des usagers. » — Une citation de Jean-François Mary, directeur général de Cactus Montréal

Cactus a dû réduire ses heures d'ouverture de 15 h à 2 h du matin en raison du manque d'infirmières fournies par le réseau de la santé et des services sociaux. Après minuit, les professionnelles de la santé ne sont plus disponibles et le nombre de cabines d'injection ouverts passe de 10 à 3.

Quelqu'un qui est en manque, qui vient dans une salle de consommation pour rester en vie et qui arrive devant un local où il y a une attente d’une heure parce qu’on a été obligés de réduire la capacité [à cause de] l'absence de personnel infirmier, ben pour nous, c’est un problème aussi , explique M. Mary.

La consommation se déplace donc dans la rue et dans les immeubles alentour.

« Le manque d’espace fait en sorte que ces gens-là vont aller dans les entrées d’immeubles, ils vont essayer de rentrer dans les cours… Ils n’ont pas de toilettes et ils ont besoin de déféquer. Ils ne vont pas déféquer dans un endroit à la vue de tous, donc ils vont aller dans un endroit caché, et ça, c’est les entrées d’immeubles. » — Une citation de Jean-François Mary, directeur général de Cactus Montréal

L'organisme rappelle que les itinérants et les toxicomanes sont les « principales victimes » de la violence dans la rue et que beaucoup cherchent à se protéger des vols ou des agressions en se réfugiant dans les immeubles.

Des condos qui ont remplacé les lieux de vie des itinérants

Jean-François Mary explique que les personnes qui fréquentent « l'allée du crack » sont les mêmes personnes qui font parler d'elles dans le Village ou autour de la station de métro Berri-UQÀM. Il déplore le manque d'hébergement d'urgence au centre-ville de Montréal.

Non seulement on a beaucoup plus de gens dans la rue, mais ils n'ont nulle part où aller , dit-il en évoquant les gens à l'aide sociale et les travailleurs pauvres incapables de se loger.

Il dénonce les politiques d'urbanisme des dernières années. On a déplacé ces gens-là [les itinérants]. Tous ces nouveaux [...] condos se sont faits aux dépens des populations qui vivaient ici , par exemple dans des maisons de chambres ou dans des hôtels bon marché.

Déception et sentiment d'abandon par les pouvoirs publics

Le choc entre ces deux mondes est d'autant plus frustrant qu'Alexandra avait déménagé, il y a 12 ans, dans un quartier qui était supposé devenir de plus en plus beau, en pleine effervescence .

« J'ai déménagé là parce que c'était le Quartier des arts et spectacles, alors je pensais vraiment que la Ville allait soutenir le coin. [...] En tant que citoyenne à Montréal qui paie des taxes, je trouve que c'est déplorable, ce que la ville est devenue. » — Une citation de Alexandra, propriétaire d'un condo sur la rue Charlotte

Bien sûr, elle s'attendait à croiser un itinérant et un drogué ici et là , mais maintenant, c'est rendu que le soir, je vais arriver chez moi après le travail et il va y avoir à peu près 20 personnes avec des aiguilles dans les mains, toutes sales, devant ma porte de garage. Et là, je leur demande de bouger, [mais] ils ne veulent rien comprendre .

Les syndicats de copropriété de la rue Charlotte déplorent que leurs frais de condos explosent, car ils doivent engager des gardiens de sécurité la nuit, réparer presque toutes les semaines les portes d'entrée brisées et faire nettoyer les aires communes. La facture atteint 50 000 $ pour un des immeubles cette année.

Des extincteurs sont volés pour être revendus et la fumée du crack dans les immeubles déclenche occasionnellement les alarmes d'incendie, donc l'intervention des pompiers. Les habitants sont aussi réveillés au milieu de la nuit par la sonnerie de l'intercom parce que des gens essaient d'entrer dans l'édifice.

Des vendeurs de drogue ont même loué un condo dans un des immeubles. On y a trouvé des centaines de seringues.

On vit un enfer , témoigne Alexandre Gonzalez, qui siège au syndicat de copropriété d'un des édifices à condos de la rue Charlotte. Il décrit « une jungle » et un « no man's land » dans la rue.

« On a beaucoup plus de drogués qu’avant tout en ayant moins de moyens qu’avant. [...] Ces gens ne sont plus gérés par quiconque. La rue doit être gérée, et ça, ça appartient aux pouvoirs publics. » — Une citation de Alexandre Gonzalez, administrateur d'un édifice à condos de la rue Charlotte

M. Gonzalez raconte qu'il a appelé les ambulanciers à plusieurs reprises pour signaler des surdoses à proximité ou à l'intérieur de son bâtiment. Lui aussi vit dans le quartier depuis 15 ans et situe à 2020 le début de la dégradation de la situation. Ça empire.

Le 21 juin, Alexandre et des copropriétaires ont écrit un énième courriel d'appel à l'aide à la Ville de Montréal, à la police et au réseau de la santé et des services sociaux. L'objet du message est sans équivoque : La Honte de Montréal – Berger/Charlotte en perdition.

Dans leur courriel, ils ont écrit ceci : Nous ne comprenons pas ce qu’attend la Ville pour venir intervenir. La police ne se déplace plus ou avec des délais dépassant l’entendement.

« On se sent démuni et on a l’impression que les services publics nous ignorent. » — Une citation de Alexandre Gonzalez, administrateur d'un édifice à condos de la rue Charlotte

Caroline, une résidente de l'immeuble d'en face, a elle aussi écrit à la Ville, à la police et aux autorités de la santé le 27 juin.

La situation devient invivable et intenable , a écrit cette femme de 46 ans qui a été frappée à l'œil, il y a trois semaines, par une personne dans un état second à qui elle refusait l’accès à l’immeuble. Notre concierge s’est fait agresser physiquement à deux reprises et menacer au couteau.

« Il y a deux mois, nous avons dû appeler les pompiers et une ambulance, car une personne s’est shootée dans les salles de déchets à l’étage. Elle a fait une surdose et avait barré la porte. Nous avons dû défoncer pour y accéder. » — Une citation de Caroline, résidente de la rue Charlotte

Comme Alexandre Gonzalez, Caroline n'est pas du tout opposée à la présence de Cactus, mais elle est de plus en plus découragée. On voudrait avoir une cohabitation saine, mais ça devient difficile.

Pour moi, c’est déchirant, car je vois que les personnes qui fréquentent notre immeuble sont de plus en plus jeunes , explique-t-elle. C’est vrai que, pour eux, c’est une question de survie.

« Je comprends que des fois, l’option, c’est de se cacher dans notre immeuble ou de survivre dans la rue, surtout quand je vois des jeunes femmes. Elles sont vulnérables. » — Une citation de Caroline, résidente d'un condo de la rue Charlotte

Le directeur général de Cactus, Jean-François Mary, a accepté de nous accompagner pour rencontrer Caroline sur le trottoir de la rue Charlotte.

Il y a des choses qui dépassent nos capacités, les capacités des résidents du quartier, et c’est là, la responsabilité des pouvoirs publics , dit Jean-François Mary.

« Ce n’est pas normal qu’au Canada, un pays extrêmement riche, à Montréal, une ville extrêmement riche, il y ait des résidents qui servent de refuge. » — Une citation de Jean-François Mary, directeur général de Cactus Montréal

Caroline lui avoue qu'elle envisage de transporter une trousse de naloxone sur elle pour intervenir en cas de surdose d'opioïdes devant chez elle.

Nous, on se sent vraiment abandonnés par la Ville dans tout ça , dit Caroline. Nous aussi , répond Jean-François Mary. Ce sont deux solitudes.

Que fait la police?

Les résidents du quartier à qui nous avons parlé constatent tous qu'il faut attendre en moyenne 45 minutes avant une intervention de la police à la suite d'un appel. Ils regrettent le déménagement du poste de quartier, qui se trouvait auparavant au coin de la rue et dont les voitures de patrouille faisaient des va-et-vient dans le secteur.

Plusieurs témoins affirment que les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) les encouragent à appeler au 911 le plus souvent possible pour des raisons statistiques et pour que les ressources consacrées au secteur puissent augmenter. Le SPVM n'a pas répondu à ces allégations.

Dans un courriel, la porte-parole Mélanie Bergeron écrit que les policières et policiers du poste de quartier 21 sont présents sur le terrain pour répondre aux appels et faire les interventions nécessaires pour assurer la sécurité du secteur . Ils peuvent compter sur le soutien d'unités spécialisées en itinérance, notamment.

La Ville se dit proactive

L'arrondissement de Ville-Marie est au fait de la situation et met en place des actions proactives dans ce dossier en collaboration avec ses différents partenaires, nous écrit Hugo Bourgoin, porte-parole de la Ville de Montréal. La sécurité des citoyennes et des citoyens est primordiale pour la Ville de Montréal.

La Municipalité explique avoir mis en œuvre depuis 2022 des actions de nettoyage et de récupération des seringues souillées à la demande des résidents, en plus de sensibiliser leurs usagers aux [problèmes] de cohabitation que leurs comportements peuvent engendrer . Des tournées auprès des personnes vulnérables du secteur sont aussi organisées.

« Plusieurs pistes de solution sont envisagées et seront discutées lors de la prochaine rencontre de "bon voisinage", telle que l'augmentation de la présence policière lors de plages horaires ciblées. » — Une citation de Hugo Bourgoin, porte-parole de la Ville de Montréal

Le réseau de la santé « extrêmement préoccupé »

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, qui fournit des infirmières à Cactus, réitère que les services d'injection supervisée sont « essentiels » et représentent une mesure d'atténuation en ce qui concerne la consommation par injection dans l'espace public .

Le CIUSSS affirme avoir augmenté le financement de l'organisme, mais il reconnaît que les infirmières manquent. À l’heure actuelle, l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux fait face à des difficultés de recrutement et de rétention de personnel , explique le porte-parole Jean-Nicolas Aubé. Malheureusement, ces embûches se transposent dans les services de consommation supervisée, tant pour le recrutement d’infirmières que pour le recrutement d'intervenant·e·s communautaires dans les organismes.

« Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation actuelle dans Ville-Marie et nous sommes sensibles aux difficultés éprouvées par les résident·e·s du secteur. » — Une citation de Jean-Nicolas Aubé, porte-parole du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Selon le CIUSSS, les problèmes de cohabitation au centre-ville sont multifactoriels et ce n'est pas la présence de services de consommation supervisée qui explique par elle seule la situation tendue dans le quartier .

Les solutions sont multiples et nécessiteront la mobilisation concertée de tous les partenaires concernés , ajoute Jean-Nicolas Aubé.

Pour Alexandra, la solution évidente serait de déménager, mais elle craint que personne ne veuille acheter son condo.