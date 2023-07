Une personne mise en détention en lien avec l’incendie de Lake Louise

La cause de l'incendie qui a ravagé lundi un bâtiment abritant des employés saisonniers à Lake Louise, en Alberta, n’est pas encore connue selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), mais une personne a été mise en détention en lien avec cet incident.

Le feu ayant brûlé l’immeuble Charleston a forcé l’évacuation de centaines de personnes, parmi lesquelles Hayleah Sabourin. Bien qu'elle ait perdu presque tout ce qu'elle possédait dans l’incendie, elle se dit reconnaissante d'être encore en vie.

Dans la situation où je me trouvais, la proximité du feu et le fait que je dormais, j'aurais pu me retrouver dans une situation bien pire. J'aurais pu mourir.

Aucun décès n'a été signalé, mais une personne a été transportée à l'hôpital, indique Services de santé Alberta. Le patient se trouve dans un état grave, mais stable.

L’immeuble Charleston de trois étages peut accueillir jusqu'à 400 personnes durant la haute saison en hiver. De 150 à 200 employés saisonniers s'y trouvaient au moment du feu.

La police et les pompiers sont intervenus sur le lieu, et des autocars ont été mis à disposition pour transporter les occupants en lieu sûr. Une collecte de vêtements destinés aux sinistrés a été organisée au Lake Louise Inn.

Avec les informations d’Omar Sherif