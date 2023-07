Dans une lettre envoyée à la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Geneviève Guilbault, et dont Le Droit a obtenu copie, la mairesse de Gatineau lui réclame le pouvoir de faire des modifications quant à la gouvernance et à la portée du projet. Cela implique notamment le réajustement du zonage initialement établi.

Selon la mairesse, il s’agit d’une interprétation libre de la lettre , puisque la discussion n’était pas une remise en cause du tracé actuel, mais plutôt une sollicitation auprès du gouvernement de prendre en compte l'arrivée du futur hôpital de Gatineau.

Un croquis du futur tramway de Gatineau (image d'archives) Photo : Gracieuseté

Les premiers croquis présentés prévoyaient un réseau qui desservait l'ouest de la ville de Gatineau, en direction du centre-ville d'Ottawa, en passant par le centre-ville de Gatineau.

L’hôpital va générer entre 5000 et 8000 déplacements par jour. Dans ce contexte-là, qui n’était pas là quand on a fait la mouture initiale du tramway, comment on va gérer ça? a-t-elle lancé en conférence de presse mardi.

« La Société de transport de l’Outaouais (STO) a toujours dit que c’est un tracé optimal, mais pas final. La variable qui s’ajoute c’est la question de l’hôpital. Et ça, ce n’est pas la mairesse dans sa tête toute seule qui a pensé à ça. Il y a eu des échanges avec le gouvernement du Québec. C’est une nouvelle réalité sur notre territoire. Il faut réfléchir à ça. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Certains élus ont toutefois critiqué la fuite dans les médias de la correspondance entre la mairesse et la ministre Geneviève Guilbault.

Je trouve ça triste. Il y a un manque de professionnalisme quelque part de quelqu’un, qui s’amuse à divulguer des lettres comme ça , a fustigé le président du conseil d’administration de la STO , Jocelyn Blondin.

Jocelyn Blondin, conseiller municipal du district du Manoir-des-Trembles–Val-Tétreau et président du conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais (STO) Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

Il faut arrêter le bruit , dit la mairesse

Il y a un peu plus de deux semaines, le conseil d’administration de la STO a accusé la mairesse et son cabinet d’ingérence, en convoquant des rencontres de reddition de comptes avec la direction sans en aviser les administrateurs.

Des accusations que la mairesse avait rejetées du revers de la main, évoquant que le dossier est mal ficelé et qu'elle se devait d’aller chercher du financement.

Quelques jours plus tard, le gouvernement du Québec et le fédéral ont critiqué la Ville en laissant entendre que cette dernière bloquait le projet de tramway.

Mais pour la mairesse, malgré ce qui s’est dit et lu dans les médias ces dix derniers jours , il y a un consensus sur le fait que Gatineau a besoin d’un transport structurant .

Pour elle, la STO a fait son travail en étant l’experte transport . Par contre, la société n’est pas maître d’œuvre de l’aménagement de notre territoire , a-t-elle martelé.

Je pense que ça va finir par être la Ville qui doit avoir un regard du transport sur son territoire, dans une perspective d’aménagement du territoire , a précisé Mme Bélisle.

Pour Mme Bélisle, il est temps de clairement définir la question de la gouvernance et de la confiance afin de rassurer les partenaires de la Ville ainsi que les citoyens.

En ma qualité de mairesse, c’est tout à fait ma responsabilité de faire ce suivi-là. Et, je le fais dans plein de dossiers, incluant le tramway. Ce n’est pas de l’ingérence, c’est mon travail. Alors est-ce qu’il y a un enjeu dans la gouvernance et dans la compréhension de rôle et responsabilité? Je pense que oui a-t-elle déclaré.

Des propos qui ont fait écho auprès du président du conseil d’administration de la STO .

Pour M. Blondin, il faut continuer de travailler ensemble et s’unir.

C’est clair et net que nous, à la STO, on veut offrir le transport à la Ville de Gatineau. Nous allons en faire la gestion et l’organisation. Mais ce n’est pas nous qui ferons les changements de zonage , a-t-il fait remarquer.

Avec les informations de Gaëlle Kanyeba