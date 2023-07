La province investit 7,4 millions $ dans l'achat de 25 maisons modulaires entièrement meublées qui seront louées aux Néo-Écossais déplacés par les récents feux de forêt dans le comté de Shelburne et dans la municipalité régionale d'Halifax.

Ces maisons pourront être louées, les loyers seront basés sur le prix courant et varieront d'environ 1000 $ à 2000 $ par mois et les baux seront mensuels pour assurer une flexibilité.

Les personnes qui ont soudainement perdu leur maison ou qui ont subi des dommages importants ont besoin d'un logement maintenant , reconnait le ministre des Affaires municipales et du Logement, John Lohr. Nous avons travaillé d'urgence avec nos partenaires pour trouver des options de logement abordable qui permettent aux gens de rester dans leurs communautés.

La compagnie Kent Homes fournira, livrera et installera les maisons de deux et trois chambres. Les gens auront la possibilité de placer la maison sur leur propriété pendant la reconstruction.

Nous sommes heureux d'aider les Néo-Écossais touchés par les incendies de cette année à Halifax et Shelburne , assure Jeremy Maxwell, le directeur général de Kent Homes. Nous nous engageons à nous mobiliser dès maintenant et à faire en sorte que les familles aient accès à de nouvelles maisons clés en main aussi rapidement que possible.

C'est une bonne idée , admet Katherine Tarateski, qui a perdu sa maison dans l'incendie de Hammonds Plains. Mais il y a des problèmes du point de vue environnemental.

Katherine Tarateski a perdu sa maison dans le feu de forêt de Hammonds Plains, en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté de Katherine Tarateski

Elle se demande si ces maisons devaient être installées dans les zones sinistrées ou il y a encore beaucoup de cendres et de suie.

Elle témoigne qu’elle et d’autres propriétaires attendent toujours l’évaluation environnementale de leurs terrains. Elle trouve illogique d’installer une maison mobile sur un terrain où elle n’est pas certaine de pouvoir reconstruire.

La province s'efforce aussi de trouver des terrains avec des services adéquats où ces maisons mobiles pourraient être placées.

John Lohr est le ministre des Affaires municipales et du Logement en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Robert Short

[Ces maisons]fourniront un espace sûr et confortable aux personnes qui en ont besoin , assure le ministre Lorh. C’est un souci de moins alors qu'elles traversent le traumatisme de la perte de leur maison et le stress de reconstruire ou réparer.

L'Agence provinciale du logement de la Nouvelle-Écosse louera et gérera les maisons, et la Croix-Rouge canadienne travaillera avec l'agence pour offrir des références et des aides au loyer au besoin.

Grâce à la générosité de nos donateurs à travers le pays, nous pouvons offrir un service personnalisé à travers le Programme de rétablissement et de soutien au logement provisoire , explique Bill Lawlor, le vice-président par intérim de la Croix-Rouge canadienne en Atlantique.

Le porte-parole de la Croix-Rouge en Atlantique, Bill Lawlor. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Nous encourageons les personnes touchées par les incendies à contacter la Croix-Rouge pour voir comment nous pouvons les aider dans leur cheminement vers le rétablissement.

La Croix-Rouge, pourra travailler avec les sinistrés pour répondre à leur situation personnelle et trouver une solution qui leur convient.

La province est également en pourparlers avancés avec d'autres fournisseurs de maisons modulaires qui ont des unités disponibles et partagera plus d'informations au fur et à mesure que les contrats seront finalisés.

Avec les informations d'Adrien Blanc