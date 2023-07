Mardi, le ministre du Travail Jean Boulet n'a pas totalement fermé la porte à l'utilisation d'une loi spéciale pour mettre fin au conflit, tout en réitérant qu'il ne s'agissait pas d'une solution à court terme. Le ministre a nuancé son propos, car il refusait une telle option jusqu'ici.

Pas maintenant, mais ça fait partie du coffre à outils du gouvernement, donc, pas impossible , s'est réjoui le maire Marchand. On verra comment ça va dans les prochaines heures, mais il y avait une ouverture. Je crois qu'il ne peut pas fermer la porte. Je pense que c'est ce qu'il a dû réaliser , a-t-il indiqué quelques minutes avant la séance du conseil municipal.

Aucun autobus ne circule à Québec depuis samedi matin. La situation pourrait durer au-delà de jeudi, soit le jour du lancement du Festival d'été de Québec (FEQ), qui attire des milliers de festivaliers dans la ville.

« Si aujourd’hui, les deux partis n’en viennent pas à une entente et que cette entente-là n'est pas entérinée par la partie syndicale avec son assemblée syndicale, demain, on va devoir passer à une étape supérieure, et on va avoir besoin du ministre pour le faire, du gouvernement pour le faire. »