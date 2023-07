Quatre experts en sinistres sont actuellement dans la région pour faire le tour des propriétés et pour effectuer des évaluations.

Ça va prendre quelques jours. Ils sont quatre personnes qui viennent de partout au Nouveau-Brunswick pour vous appuyer là-dedans , a dit le maire de la ville d’Edmundston, Éric Marquis.

Le coordonnateur des mesures d’urgence à la Ville d’Edmundston, Jacques Doiron (à gauche), et le maire Éric Marquis (à droite), le 4 juillet 2023. Photo : Radio-Canada

Les résidents touchés peuvent s’enregistrer auprès de la Municipalité et de la province au 1 888 298-8555 afin d'obtenir une aide financière.

Le coordonnateur des mesures d’urgence de la Ville, Jacques Doiron, demande aux résidents de prendre des photos des dommages à leur propriété et de faire un inventaire de ce qu’ils ont jeté. Documenter, c’est très très très important à ce niveau-là , rappelle-t-il.

Route 120 : les travaux pourraient prendre plusieurs mois

La fermeture de la route 120 — entre Edmundston et Baker Brook — continue de donner du fil à retordre à plusieurs entreprises et citoyens.

La circulation est maintenant rétablie sur toutes les rues à Edmundston, sauf sur ce tronçon de la rue Saint-François (route 120) entre la rue Philippe et le chemin Rossignol. La province est responsable des travaux de réparations sur cette route.

La route 120 dans la région d'Edmundston est fermée à la circulation depuis une grosse tempête jeudi. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

La Ville d’Edmundston indique ne pas savoir quelle sera la durée des travaux, mais elle avance que cela pourrait prendre plusieurs mois. Toutefois, la construction d’un pont temporaire débutera jeudi à cet endroit afin d’ouvrir au moins une voie à la circulation. Il n’y aura pas d’accès pour les piétons.

Jacques Doiron précise que la province a travaillé fort le week-end dernier afin de trouver des solutions à court terme.

Nous comprenons et nous savons comment le détour perturbe les opérations des entreprises et perturbe la vie des gens , dit-il. On comprend votre frustration, on comprend que ce n’est pas plaisant : c’est de 30 à 35 minutes de détour.

Nettoyage de la ville et étude à venir

Une entente a été conclue avec le fournisseur Gallant Entreprises pour une collecte de gros déchets qui commence dès mardi.

Le maire demande aussi aux citoyens de ne pas aller fouiller dans les vidanges de leurs voisins. C’est contaminé. On a eu des rapports hier que ça pouvait se faire , dit-il.

« Le mot "patience", ça va devenir un peu plus important dans notre vocabulaire. » — Une citation de Éric Marquis, maire d’Edmundston

La Ville affirme aussi vouloir comprendre pourquoi certains secteurs de la région ont été plus touchés que d’autres et pourquoi il n’y a pas eu d’avertissements d’Environnement Canada.

Naturellement, il va y avoir un travail qui va se faire pour analyser tout cela , dit le maire. On a autant de questions, nous aussi, que les citoyens et citoyennes de la ville d’Edmundston. Ce travail, il est déjà commencé.

Avec les informations d’Isabelle Arseneau