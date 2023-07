Le service de transport du TAC de La Mitis réduira ses services, à compter du 8 juillet. Il n’y aura plus de transport les fins de semaine, et en soirée. En semaine, les autobus pour le transport local et le transport adapté seront en service entre 7 h et 17 h 30.

Si le service adapté permettra encore l’arrêt à la porte, il ne sera plus offert pour le transport collectif. Les véhicules s’arrêteront désormais à des arrêts fixes, sur les routes principales. Selon l'organisme, le porte-à-porte n'était plus viable économiquement.

On fait le pari qu’en faisant des circuits plus directs, plus efficaces, moins longs et plus prévisibles, ça va devenir attrayant pour des nouveaux usagers , espère André Blouin, directeur général du TAC de La Mitis.

Annuellement, les autobus du TAC enregistrent 49 500 embarquements.

La hausse du coût du carburant et les frais d’acquisition et d'entretien des véhicules ont fait grimpé le coût de la soumission du transporteur, Autobus Dionne Inc. Photo : TAC de La Mitis

Le transport inter- MRC sera maintenu. Trois allers-retours quotidiens permettront aux usagers de voyager entre Mont-Joli et Rimouski, du lundi au vendredi.

On demande aux usagers de s’adapter aux conditions que l’on peut offrir. Le fait de retirer le service la fin de semaine, on est conscient que l’on risque de perdre certains usagers , concède André Blouin.

Réduire le service de transport pour s'adapter au budget

La modification des services a été décidée par l’organisme pour absorber la hausse du coût du contrat de services avec le transporteur Autobus Dionne inc.

On est passé d’un contrat qui était à 69,50 $/h à 110 $/h pour le contrat qu’on a conclu , détaille le directeur du TAC de La Mitis. La hausse du coût du carburant et les frais d’acquisition et d'entretien des véhicules ont fait grimper la facture.

« Nous voulions absolument maintenir notre service mais on était dans une situation difficile. » — Une citation de André Blouin, directeur général du TAC de La Mitis

Le service de transport de La Mitis est financé, pour la moitié, grâce aux subventions gouvernementales. Une large partie est assumée par les municipalités. Seuls 11 % du budget provient de la vente de billets aux usagers. D'ailleurs, André Blouin confirme que le prix des billets ne sera pas modifié avant 2024.

André Blouin est le nouveau directeur général de l'organisme depuis avril. Photo : Radio-Canada

Le nouveau directeur, en poste depuis avril, planche désormais sur la mise à jour du système de réservation. Actuellement, les usagers du TAC doivent réserver leur transport avant 14 h la veille.