Pour une première fois, l’initiative sera ouverte au public et aux organisations du Grand Sudbury. L’activité avait été créée en 2022 par les agentes Anik Dennie et Katrina Pitawanakwat, dans l’espoir d’éduquer leurs collègues au sein du corps policier.

Nous voulions apporter des changements dans notre milieu de travail et partager du savoir , explique Mme Pitawanakwat.

« Ce que le monde ne remarque pas, c’est qu’il y a encore beaucoup de racisme à l’intérieur du service et dans la communauté et son effet [sur les gens]. »

Les agentes Anik Dennie (droite) et Katrina Pitawanakwat sont à l'origine de la création du Relais de la vérité et de la réconciliation.

Le SPGS a pour objectif d’atteindre les 150 000 kilomètres parcourus cette année, chiffre représentatif du nombre estimé d’enfants autochtones qui ne sont jamais rentrés chez eux après avoir été envoyés dans un pensionnat.

Ce défi se réalisera en trois étapes, les mêmes qu’ont eus à suivre les policiers du SPGS l’an dernier. Elles consistent surtout à s'éduquer sur la réalité autochtone.

Notamment, chaque participant doit personnellement s’engager à suivre l’une des 94 recommandations présentées dans le rapport final de la Commission sur la vérité et la réconciliation du Canada.

Ceci ouvrira la porte à des occasions pour réconcilier avec les Autochtones du Grand Sudbury, selon le chef du SPGS , Paul Pedersen.

Les corps policiers étaient les points de contact pour les pensionnats autochtones. Cette méfiance [des peuples autochtones] existe toujours aujourd’hui en raison de la transmission intergénérationnelle des traumatismes , dit-il.

C’est important de comprendre l’histoire autochtone et de l'incorporer dans notre façon de travailler et notre vie quotidienne , ajoute Mme Pitawanakwat.

Santé publique Sudbury et districts, l'un des 16 organismes qui se sont déjà inscrits au défi, espère que ses employés profiteront de l’occasion pour acquérir des compétences culturelles et ainsi améliorer les services offerts aux Autochtones.

Nous avons des partenariats avec plusieurs communautés, Premières Nations et agences qui servent la population autochtone , explique Renée St-Onge, directrice des services stratégiques et du savoir du bureau de santé.

Elle indique que le niveau de services et d’appui qu’offre l’organisme à ses partenaires dépend vraiment de la communauté.

Paul Pedersen est fier de l’implication de Mmes Dennie et Pitawanakwat dans ce projet.

Pour être leader, il faut agir. Ce n’est pas une position que nous occupons , indique le chef de la police municipale, soulignant qu’elles ont été au-delà des attentes pour créer quelque chose qui apportera des changements positifs à la communauté.

Mme Dennie remarque que la première tenue de l’initiative, réservée aux employés du SPGS , a apporté un vent de changement au sein du corps policier, surtout en matière des commentaires qu’on passait au sujet des Autochtones.

Plus d'une centaine de participants ont pris part à la première édition du relais en 2022.

Ce n’était pas obligatoire , indique-t-elle, mais les gens ont eu une prise de conscience.

« Je me sens plus légère. Je me sens davantage apprécié. »