10 M$ d’Ottawa pour le chemin de fer de Port-Daniel–Gascons

C’est ce qu’a annoncé le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, mardi matin, de passage dans la municipalité, en compagnie de la ministre du Revenu national et députée régionale Diane Lebouthillier.

Cette somme servira notamment à la construction d’un mur de protection pour le rail à l’ouest de la cimenterie McInnis, près du tunnel ferroviaire, pour freiner l'érosion des falaises par les vagues.

On veut construire un mur de soutènement qui protégera les infrastructures du chemin de fer des conditions climatiques extrêmes. Ce mur durera au moins 75 ans et assurera la sécurité du réseau ferroviaire , précise le ministre Alghabra.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, en compagnie d'Henri Grenier, maire de Port-Daniel–Gascons. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La cimenterie c’est l’économie de la municipalité puis la réhabilitation du chemin de fer ça va permettre à la cimenterie d’acheminer sa marchandise, son ciment, vers les provinces de l’ouest , lance le maire de Port-Daniel–Gascons, Henri Grenier, qui se réjouit de la construction de ce mur.

« C’est un plus pour la cimenterie, mais c’est aussi un plus pour la municipalité. » — Une citation de Henri Grenier, maire de Port-Daniel–Gascons

Les travaux, planifiés en tenant compte des prévisions de changements climatiques, seront effectués sur une distance de 600 mètres et commenceront cet automne, en septembre, pour se poursuivre en 2024.

L’argent permettra aussi d’installer un système de drainage de l’eau et de construire un fossé entre la route et la voie ferrée.

Omar Alghabra ajoute qu’il s’agit d’un partenariat financier avec le gouvernement provincial. Québec financera les travaux à la hauteur de 5 millions à même les sommes annoncées la semaine dernière, lors du passage à Gaspé de la ministre des Transports du Québec Geneviève Guilbault.

Le ministre précise également que l’argent annoncé mardi ne fait pas partie de l’enveloppe de plus de 45 millions de dollars annoncée en 2019, et qu’il s’agit ainsi d’un nouveau financement.

Diane Lebouthillier était au côté de son collègue député pour l'annonce de mardi à Port-Daniel–Gascons. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Bien qu’elle se réjouit des investissements faits par son gouvernement, la ministre Lebouthillier démontre toujours un scepticisme quant à la réfection complète du rail gaspésien. C’est un gros enjeu avec d’énormes défis , dit-elle.

« Je vais le croire quand je vais le voir. » — Une citation de Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

À quand le retour de VIA Rail?

Le dernier trajet de VIA Rail en sol gaspésien s’est fait il y a bientôt 10 ans, au mois d’août 2013.

La question du retour du transporteur à la suite des annonces d’investissement pour le rail gaspésien dans les dernières semaines demeure sur toutes les lèvres.

Questionné à ce sujet lors du point de presse de mardi, le ministre Alghabra n’a pas été en mesure de donner une réponse précise quant à la reprise du service du train de passagers en Gaspésie.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il a rappelé que VIA Rail gère ses opérations de manière indépendante, mais assure qu’Ottawa est impliqué auprès de l’organisation.

Notre gouvernement continue de travailler avec VIA [Rail] pour s’assurer qu’ils aient toutes les ressources nécessaires pour assurer leur mandat […] Je reste à l’affût et très intéressé des discussions en cours et des options qui pourraient en découler , dit-il.

Le ministre a tout de même profité de son passage à Port-Daniel-Gascons pour rencontrer des membres de la Coalition des Gaspésiens pour le retour du train de passagers.

Des membres de la Coalition des Gaspésiens pour l’avenir du train ont rencontré le ministre fédéral des Transports avant le point de presse de mardi. (De gauche à droite) Reverende Cynthia Patterson, Gilles Lamy et Anthony Prince. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Cette organisation milite pour que VIA Rail remette en place une desserte jusqu’à New Carlisle dès cette année, alors que la société d’État s’est seulement engagée à relancer le transport des passagers lorsque la réhabilitation du chemin de fer sera complétée jusqu’à Gaspé.

Le ministre des Transports s’est dit à l’écoute des revendications citoyennes, sans toutefois faire de promesse. Ça fait partie des discussions en cours et je ne voudrais pas donner de réponse prématurée avant que toutes les options ne soient envisagées , ajoute-t-il.

Malgré l’absence de promesse, Gilles Lamy, membre de la Coalition des Gaspésiens pour le retour du train de passagers, a tout de même perçu une ouverture de la part du ministre Alghabra.

Depuis le temps que je suis dans la Coalition, c’est très dur d’avoir des engagements des politiciens, parce qu’ils ne peuvent pas arriver ici en disant « oui certain », ça ne marche pas comme ça. J’aurais adoré avoir un engagement ce matin et c’est ce à quoi je m’attendais, mais après avoir discuté avec eux, on peut comprendre les enjeux , explique M. Lamy.

Gilles Lamy est membre de la Coalition des Gaspésiens pour l’avenir du train. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Québec a annoncé la semaine dernière un investissement total de 872 millions de dollars pour permettre le retour du train à Gaspé d’ici 2026.

Avec l’argent d’Ottawa, les sommes gouvernementales destinées à réfection du chemin de fer gaspésien frôlent désormais les 930 millions de dollars.

Avec les informations d’Isabelle Larose et de Stéphanie Rousseau.