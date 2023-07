Des pompiers du Minnesota envoyés en renfort au Manitoba pour combattre les feux de forêt

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Leanne Langeberg qui est agente d'information auprès du Département des Ressources naturelles du Minnesota a indiqué que plusieurs membres de l'équipe de pompiers américaine sont experts dans le maniement de tronçonneuses.

Ils sont capables d'établir des cordons de sécurité qui empêchent le feu de progresser au-delà, ce qui est très utile pour aider à protéger les communautés à risque , explique-t-elle.

Les équipes du Minnesota resteront un maximum de 14 jours au Manitoba, a déclaré le Département des Ressources Naturelles du Minnesota.

Cette aide internationale s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le Minnesota, le Michigan, le Wisconsin, le Manitoba, et l’Ontario, pour partager les ressources de lutte contre les incendies sur demande dans l'ensemble de la région des Grands Lacs.

L'état d'urgence a été déclaré dans la communauté de Leaf Rapids le 26 juin dernier après qu'un feu de forêt d'environ 10 500 hectares ait progressé jusqu'à huit kilomètres à l'est de la communauté.

Près de 400 résidents se sont rendus dans la ville de Thompson, au Manitoba, à environ 150 km au sud-est de Leaf Rapids, et se sont inscrits en tant qu'évacués, rapporte la province.

Rapid Leafs : une communauté en quête de réponse

Les membres de la communauté de Rapid Leafs qui ont été évacués affirment qu'ils n'ont pas de nouvelle sur ce qui passe dans leur ville.

La membre du comité d'évacuation de Leaf Rapids Lianne Anderson pensait qu'il y aurait du soutien pour les personnes évacuées, en particulier pour celles confrontées à des barrières linguistiques et à des problèmes de mobilité.

Mais non, on nous amène comme un troupeau de bétail et on nous renvoie dans les pâturages pour que nous nous débrouillions par nous-mêmes. C'est inacceptable , affirme-t-elle.

Le groupe qui veut se faire entendre a prévu de se rassembler devant un hôtel à Thompson, mardi après-midi.

Avec les informations de Brittany Greenslade