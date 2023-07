Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a dénoncé mardi le cercle vicieux des violences en Israël et en Cisjordanie occupée, qui selon lui « doivent cesser », tout en appelant les forces israéliennes à respecter les normes internationales.

La récente opération en Cisjordanie occupée et l'attentat à la voiture-bélier à Tel-Aviv soulignent de manière inquiétante un schéma d'événements trop familier : la violence ne fait qu'engendrer plus de violence. Les meurtres, les atteintes à l'intégrité physique et la destruction de biens doivent cesser , a-t-il indiqué dans une déclaration écrite.

Un attentat à la voiture-bélier a fait sept blessés mardi à Tel-Aviv, pendant que l'armée israélienne poursuivait une opération de grande envergure dans laquelle dix Palestiniens ont été tués dans le nord de la Cisjordanie occupée.

La police israélienne a déclaré que le conducteur du véhicule a été abattu par un passant. Photo : Associated Press / Oded Balilty

Le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, a salué une attaque héroïque , décrivant une première réponse aux crimes contre notre peuple dans le camp de Jénine , où Israël mène depuis lundi sa plus importante opération militaire en Cisjordanie depuis plusieurs années.

Selon M. Türk, l'ampleur de l'opération menée par les forces de sécurité israéliennes à Jénine y compris le recours à des frappes aériennes répétées ainsi que la destruction de biens soulèvent une série de graves questions en ce qui concerne le respect des normes internationales en matière de droits de l'homme .

« Certaines des méthodes et des armes utilisées [...] sont plus généralement associées à la conduite des hostilités dans le cadre d'un conflit armé qu'à l'application de la loi. » — Une citation de Volker Türk, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme

Il juge ainsi que le recours aux frappes aériennes est contraire aux règles applicables à la conduite d'opérations de maintien de l'ordre : Dans un contexte d'occupation, les décès résultant de ces frappes aériennes peuvent également constituer des homicides intentionnels .

De la fumée s'élève à Jénine, en Cisjordanie, à la suite de raids menés par l'armée israélienne. Photo : Associated Press / Ariel Schalit

M. Türk demande donc que les opérations en Cisjordanie occupée respectent les normes internationales en matière de droits de l'homme relatives à l'usage de la force et souligne que ces normes restent les mêmes quand bien même il s'agit de lutte contre le terrorisme .

Enfin, le haut-commissaire appelle Israël à garantir un accès rapide aux soins médicaux pour toutes les personnes blessées.

Les ambulances doivent passer, dit la Croix-Rouge

Un peu plus tôt, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avait aussi appelé les forces israéliennes à veiller à ce que la population de Jénine bénéficie d'un accès sans entrave aux services de santé, aux habitations, à la nourriture et à l'eau .

Les ambulanciers et les secouristes doivent pouvoir accéder librement aux blessés pour leur prodiguer les soins d'urgence, sans mettre leur propre vie en danger , a insisté le CICR .

Selon les informations données par le bureau de coordination des Affaires humanitaires de l' ONU mardi à Genève, la majeure partie du camp de Jénine n'a pas accès à l'eau potable, et les premières estimations indiquent qu'il en va de même pour l'électricité. Les installations de santé sont également touchées.

Nous demandons l'accès aux blessés et aux personnes affectées dans le camp de réfugiés de Jénine , a souligné une porte-parole, Vanessa Huguenin.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la destruction des infrastructures, dont des routes, y limite l'accès des équipes médicales et des ambulances.