Quatre pays prendront le départ du 53e Tour de l’Abitibi

Les formations nationales du Canada, des États-Unis, de la France et du Japon ont confirmé leur présence à cette étape de la Coupe des Nations junior UCI.

Un total de 86 cyclistes répartis dans 13 équipes sont attendus au départ de cette compétition de plus de 680 km disputée en sept étapes On retrouvera notamment six formations régionales canadiennes et deux formations américaines, en plus de l’équipe abitibienne Subway.

L'étape de Senneterre remise à 2024

Par ailleurs, en raison du grand nombre de ressources mobilisées par la situation des feux de forêt, le comité organisateur du Tour de l’Abitibi a pris la décision de modifier la cinquième étape de la course, qui devait se dérouler dans le secteur de Senneterre.

La nouvelle étape #5 empruntera finalement le même parcours que l'étape #6, soit une boucle Amos - Rivière-Héva - Preissac, mais en sens inverse.