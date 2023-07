L'hôte de la soirée au salon funéraire de Cruickshank est Noah Tye. Il avoue qu’il ne savait pas trop quoi penser de l'idée lorsqu'il a été approché pour la première fois.

C'est évidemment un peu différent de ce dans quoi ils ont l'habitude d'aller jouer , admet Noah Tye. Mais il y a une musicalité fantastique et il y a une rotation sans fin de musiciens incroyables qui sont passés!

Noah Tye est l'hôte de la soirée musicale à micro ouvert au salon funéraire de Cruickshank à Halifax. Photo : Radio-Canada

Tant de musiciens veulent monter sur scène que Noah Tye doit maintenant les limiter à une chanson chacun. Et il y a aussi un public fidèle à chaque spectacle.

C'est l'une des salles de micro ouvert préférées de la musicienne Carrie Matheson.

Les gens se rassemblent ici et viennent vraiment écouter , dit-elle. Alors que dans un bar les gens viennent juste boire un verre et vous êtes une musique de fond.

David Richard est un habitué des soirées musicales du salon funéraire Cruikshank à Halifax. Photo : Radio-Canada

Pour Claude Richard c’est une manière de faire plus de place à la musique et au musicien , la vocation de la salle le reste du mois l’importe peu.

C'est une façon de pouvoir utiliser le salon funéraire d'une autre façon tous ensemble donc je trouve que c'est une excellente idée , dit le musicien. Et partout où il y a de la musique, je suis d'accord avec ça!

C'est l'acoustique de la pièce qui a fait croire à Caroline McQuillan, conseillère aux services familiaux des services funéraires Cruickshank, qu’une soirée musicale fonctionnerait bien.

Caroline McQuillan est conseillère aux services familiaux des services funéraires Cruickshank, mais aussi interprète. Photo : Radio-Canada / Gareth Hampshire

Elle-même musicienne, elle s’ennuyait des soirées à micro ouvert alors une fois que les restrictions sanitaires ont été assouplies, elle a voulu ajouter à l’offre. Puis elle trouve que des soirées de musique dans la chapelle où se déroulent les services funéraires apportent également un changement agréable.

Notre journée est remplie de beaucoup de chagrin et de beaucoup de tristesse , avoue Caroline McQuillan. Avoir quelque chose de complètement différent avec de la joie, des rires et des applaudissements retentissants, ça renverse la situation et ça nous donne un peu de répit mental.

Cruikshanks Unplugged a récemment été présenté dans un magazine américain de pompes funèbres et a même inspiré une pièce de théâtre intitulé : Open casket, Open mic.