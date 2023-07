Une nouvelle vague de chaleur s’installe dans la région

Une vague de chaleur s’installe au Québec et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean n’est pas épargnée. Le mercure va frôler les 30 degrés Celsius dans les prochains jours avec un facteur humidex à près de 40.

Un bulletin météorologique spécial est d’ailleurs en vigueur pour plusieurs secteurs dans la province, dont le Saguenay. Selon Environnement Canada, un anticyclone quasi stationnaire permettra à une masse d'air chaud et humide de s’accrocher pendant quelques jours.

Deux hommes travaillent sous le soleil sur un chantier. Photo : afp via getty images / Philippe Lopez

Prudence sur les chantiers

Dans ces circonstances, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les travailleurs à la plus grande prudence et à se méfier des effets de la chaleur accablante.

La CNESST recommande aux employeurs de prévoir des abris climatisés et de l’eau fraîche en quantité suffisante pour prévenir la déshydratation des travailleurs. La cadence et l'intensité des tâches physiques devraient aussi être réduites, tout en offrant des pauses plus fréquentes aux employés.

Peu d'impacts sur les feux de forêt

Cette vague de chaleur ne devrait pas compliquer davantage la lutte contre les feux de forêt dans la province. Selon la SOPFEU , l'humidité relative demeurera élevée, oscillant entre 60 % et 90 %, ce qui donnera une chance aux pompiers forestiers.

Un avion-citerne de la SOPFEU à la base de Roberval. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 16 feux sont toujours actifs, mais cinq sont contenus et 11 sont maîtrisés.

« Dans le secteur de Chibougamau, les deux feux qui menaçaient la ville et la communauté de Mistissini ne sont toujours pas maîtrisés, mais leur progression est lente. Le travail au sol et des opérations sporadiques des avions-citernes se poursuivent dans le but de les contenir. » — Une citation de Josée Poitras, porte-parole à la SOPFEU

À Chibougamau, le danger d’incendie, qui est extrême mardi, devrait passer à « très élevé » d'ici jeudi. Cependant, des concentrations élevées de particules fines provenant des feux de forêt entraînent une mauvaise qualité de l’air dans ce secteur.