Une journaliste d’enquête russe violemment battue en Tchétchénie

Elena Milachina, spécialiste de la Tchétchénie, a été attaquée après s'être rendue dans ce territoire pour couvrir un procès, selon l'organisation non gouvernementale (ONG) de défense des droits humains Memorial. Un avocat l'accompagnant a aussi été agressé.

Les doigts d'Elena Milachina sont cassés et elle perd de temps en temps connaissance , a précisé l' ONG dans un communiqué, ajoutant que tout son corps est couvert de contusions .

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la journaliste a raconté elle-même ce qu'elle a subi.

Ils [les assaillants] sont venus, ils ont fait sortir notre chauffeur de taxi, nous ont fait baisser nos têtes, m'ont attaché les mains, nous ont mis à genoux et mis un pistolet contre la tête , a dit la journaliste.

Sur des photos publiées par Novaïa Gazeta, Elena Milachina, assise sur un lit d'hôpital, a les deux bras bandés, le visage gonflé à cause des coups reçus et aspergé d'une substance de couleur verte semblable à celle utilisée lors d'agressions contre des opposants au Kremlin ces dernières années.

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, régulièrement accusé par les ONG de graves violations des droits humains dans sa république, a assuré qu'il fera toute la lumière sur cette affaire .

J'ai demandé aux services compétents de tout mettre en oeuvre pour identifier les agresseurs. Les autorités ont commencé leur travail dès que l'incident a été signalé , a-t-il écrit sur Telegram.

La voiture où se trouvaient la journaliste et l'avocat Alexandre Nemov a été attaquée par des hommes armés sur la route de l'aéroport vers la capitale tchétchène Grozny, selon Memorial.

« On les a violemment tabassés à coups de pied, y compris dans la figure, menacés de les tuer en mettant un pistolet contre leur tête et en répétant " On vous a avertis. Partez d'ici et n'écrivez rien ". »