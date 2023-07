Pénurie de main-d’oeuvre, un combat constant en tourisme

Au Parc de la rivière Batiscan, en Mauricie, l’équipe d’employés est complète seulement depuis jeudi dernier. Habituellement, à cette période de la saison, les employés travaillent depuis déjà trois semaines.

Dans l’organisation, le recrutement de travailleurs est considéré comme une tâche ardue et de plus en plus difficile avec les années. C’est que les employeurs sont confrontés au phénomène de fantomisation, c’est-à-dire que les candidats passent par l’entièreté du processus d’embauche pour finir par disparaître comme un fantôme.

On ne voit pas de pattern qui se dessine. C’est vraiment un aspect multigénérationnel , mentionne la directrice générale du Parc de la rivière Batiscan, Nicole Robert.

En plus des entrevues téléphoniques, l'administration du Parc de la rivière Batiscan a lancé une campagne vidéo pour promouvoir les emplois au sein de leurs installations. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

L’administration a tenté de développer une stratégie pour contrer cette problématique.

« Dès qu’il y avait un CV qui rentrait, on se donnait moins de 24 heures [pour communiquer] avec la personne pour avoir une première entrevue téléphonique. Ça, c’est nouveau, c’est vraiment une adaptation qu’on a faite cette année. On a eu beaucoup plus de candidatures spontanées, donc des gens qui posaient leur candidature pour travailler au parc et non pour un poste spécifique. » — Une citation de Nicole Robert, directrice générale du Parc de la rivière Batiscan

La météo accentue la nécessité de rétention

Les conditions météorologiques du début de la saison estivale occasionnent un autre enjeu pour l’industrie touristique.

À Trois-Rivières, l’Aquaparc H2O qualifie jusqu'à maintenant la saison de mauvaise. La dernière fois que le parc de divertissement avait vu un tel début, c'est à son ouverture en 2009.

Pour cette entreprise, la météo ajoute des complications auprès de la rétention du personnel. Puisque les clients ne sont pas au rendez-vous en raison du mauvais temps, le nombre d’heures offert aux employés est restreint.

Le Musée POP, à Trois-Rivières, dit être chanceux pour le recrutement cette année puisque leur équipe est comblée, mais avoue vivre la même difficulté de recrutement. Disons que si quelqu'un tombe malade sur le long terme, on serait mal pris , avance la responsable des communications, Claire Plourde.